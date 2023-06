Hoa hậu Lương Thùy Linh tung ảnh váy cưới đẹp như nữ thần, chuẩn bị lên xe hoa?

HHT - Hoa hậu Lương Thùy Linh vừa tung một loạt ảnh chụp với váy cưới. Để làm tăng sự chú ý của người xem vào cô dâu, bộ hình được chụp khá đơn giản. Phải chẳng Miss World Vietnam 2019 sẽ là nàng hậu tiếp theo của nhà Sen Vàng lên xe hoa?

Hoa hậu Lương Thùy Linh mặc loạt váy cưới nằm trong BST LOVE NO.3 của NTK Lê Thanh Hòa. Các thiết kế giống như một câu chuyện tình yêu đẹp, được NTK lấy cảm hứng từ bài hát Can't Take My Eyes Off You.

Nếu như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Hoa hậu Ngọc Châu là “nàng thơ" của bộ sưu tập NO.1 và NO.2, thì lần này, NTK Lê Thanh Hòa đã mời Hoa hậu Lương Thùy Linh để thổi sự tươi mới, tinh khiết vào bộ sưu tập NO.3.

Chọn phong cách trang điểm tông nude, Lương Thùy Linh tôn được vẻ đẹp của những mẫu váy cưới, nhưng vẫn tỏa sáng với nhan sắc đẹp như nữ thần.

NTK Lê Thanh Hòa cho biết anh đã làm việc với Hoa hậu Lương Thùy Linh từ những ngày đầu cô đăng quang Miss World Vietnam 2019. Dù vậy, anh vẫn bất ngờ trước khả năng biến hóa của nàng hậu.

Các thiết kế của bộ sưu tập Love NO.3 sử dụng những chất liệu cao cấp quen thuộc như organza, tulle, mikado, taffeta, satin,... Điểm đặc biệt của BST là kỹ thuật tạo hoạ tiết ren đính phối hợp cùng cách xử lý chất liệu và draping. Đây cũng chính là những thế mạnh từ trước đến nay của NTK Lê Thanh Hòa.