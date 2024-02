Hoa hậu Mai Phương khoe bộ ảnh trước thềm thi Miss World, fan gợi ý thay đổi điều này

HHT - Tung bộ ảnh mặc chiếc váy đuôi cá màu trắng tinh tuyệt đẹp, Hoa hậu Mai Phương càng khiến fan sắc đẹp tin tưởng vào việc cô sẽ lọt Top tại Miss World lần thứ 71.

Gần đến thời gian diễn ra cuộc thi Miss World lần thứ 71, các chuyên trang nhan sắc quốc tế liên tục đưa ra các dự đoán, đại diện của Việt Nam - Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương vẫn tiếp tục được đánh giá có khả năng lọt Top 15.

Mới đây, nàng hậu đã tung bộ ảnh mới trong thiết kế váy đuôi cá màu trắng. Chiếc váy được nhận xét là rất hợp với nhan sắc nhẹ nhàng của Mai Phương.

Tuy nhiên, với nhan sắc dịu dàng đôi khi còn được ví như “nữ chính ngôn tình”, không ít fan cho rằng Hoa hậu Mai Phương không hợp với kiểu trang điểm mắt lạnh như thế này. Fan sắc đẹp Việt hy vọng người đẹp sẽ tỏa sáng tại “lễ hội nhan sắc” lớn nhất hành tinh theo đúng phong cách ngọt ngào của cô.

Nàng hậu dường như đã rất sẵn sàng cho hành trình chinh phục vương miện Miss World lần thứ 71. Bên cạnh việc công bố sẽ mang ca khúc See Tình tới cuộc thi trong phần biểu diễn Dance Of The World, Mai Phương cũng đã bắt đầu cập nhật tình hình chuẩn bị trang phục của cô trên trang cá nhân.

Hoa hậu Mai Phương sẽ chính thức tới Ấn Độ tham gia lịch trình 21 ngày của cuộc thi, bắt đầu từ ngày tập trung thí sinh là 18/2/2024 và Chung kết dự kiến là ngày 9/3/2024. Các hoạt động của cuộc thi sẽ được diễn ra tại hai thành phố New Delhi và Mumbai, đêm Chung kết sẽ được diễn ra tại Mumbai.