Hoa hậu Mai Phương lọt Top 10 thí sinh Miss World lần thứ 71 có ảnh profile đẹp nhất

HHT - Chuẩn bị cho cuộc thi Miss World lần thứ 71, BTC Miss World đã cập nhật profile của các thí sinh trên trang chủ, kèm theo thông tin cá nhân. Một chuyên trang nhan sắc quốc tế đã đưa ra BXH loạt ảnh profile này. Cùng ngắm nhan sắc của 10 thí sinh có ảnh profile đẹp nhất, đứng đầu là Hoa hậu Mai Phương.

1. Miss World Vietnam Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Mai Phương năm nay 24 tuổi, sở hữu chiều cao 1m70. Người đẹp hiện đang làm công việc vừa là người dẫn chương trình, vừa là người mẫu thời trang, ca sĩ, doanh nhân và nhà hoạt động xã hội. Mai Phương thích bơi lội, chơi đàn piano và ghita. Cô hiện cũng đang sở hữu một thương hiệu thời trang phi lợi nhuận dành cho giới trẻ.

2. Miss World Serbia Anja Radić

Anja Radić năm nay 23 tuổi, sở hữu chiều cao lên tới 1m78. Người đẹp hiện đang làm quản lý bộ phận PR cho trung tâm tennis của nhà vô địch thế giới Novak Djokovic. Anja có ước mơ được trở thành một diễn viên và người truyền cảm hứng. Bên cạnh bộ môn tennis, nàng hậu còn có thể chơi tốt các môn thể thao bóng chuyền, trượt tuyết, khiêu vũ và cờ tướng.

3. Miss World Nepal Priyanka Joshi

Priyanka Joshi năm nay 25 tuổi, sở hữu chiều cao 1m66. Người đẹp tốt nghiệp Đại học chuyên trành Báo chí và Truyền thông đại chúng, Priyanka hiện đang làm việc tại công ty gia đình. Trong tương lai, người đẹp muốn trở thành Đại sứ Nhân đạo cho Liên Hợp Quốc. Priyanka thích lái xe thể thao, trượt băng, viết và sản xuất phim.

4. Miss World Czech Republic (Cộng hoà Séc) Krystyna Pyszková

Krystyna Pyszková năm nay 24 tuổi, sở hữu chiều cao lên tới 1m80. Người đẹp có thể nói được tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ba Lan và tiếng Slovak. Ngoài việc theo học hai bằng cấp về Luật và Quản trị Kinh doanh, Krystyna còn hoạt động với vai trò một người mẫu quốc tế. Người đẹp thích chơi sáo và đàn violin, có đam mê với Âm nhạc và Nghệ thuật sau chín năm học tại Học viện Nghệ thuật.

5. Miss World USA (Mỹ) Victoria Disorbo

Victoria Disorbo năm nay 25 tuổi, sở hữu chiều cao 1m75. Sau khi học ngành Truyền thông tại Đại học, Victoria đã trở thành Phó Chủ tịch Quản lý và Tiếp thị, đồng thời là Đại sứ cho Tổ chức Angels for Humanity. Người đẹp cũng là tác giả của hai cuốn sách và mong muốn một ngày nào đó được xuất hiện trong danh sách sách bán chạy nhất của tạp chí The New York Times. Victoria thích nhảy khiêu vũ đại sảnh, thể thao dưới nước, chơi piano và diễn thuyết.

6. Miss World Thailand (Thái Lan) Tharina Botes

Tharina Botes năm nay 26 tuổi, sở hữu chiều cao lên tới 1m80. Tharina hiện đang theo học chương trình Khoa học về Thương mại và Tiếp thị. Đồng thời cũng đang điều hành thương hiệu thời trang riêng nhằm hỗ trợ phụ nữ trở nên mạnh mẽ hơn. Công việc mơ ước của Tharina là có chương trình truyền hình riêng và trở thành "Oprah Winfrey thế hệ mới". Cô thích múa truyền thống Thái, chơi tennis, vẽ tranh và lặn tự do, người đẹp thậm chí còn có thể giữ hơi thở dưới nước trong 2 phút 39 giây.

7. Miss World Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) Nursena Say

Nursena Say năm nay 25 tuổi, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m80. Ngoài việc làm người mẫu và diễn viên, Nursena hiện đang làm kiến trúc sư. Người đẹp hiện đang thiết kế các khu vui chơi và giáo dục cho trẻ em mắc bệnh ung thư, hỗ trợ Hiệp hội Chiến binh Ung thư, và làm tình nguyện viên thiết kế nhà ở xã hội cho nạn nhân động đất.

8. Miss World Peru Lucia Arellano

Lucia Arellano năm nay 28 tuổi, sở hữu chiều cao 1m70. Lucia hiện đang làm doanh nhân, nhà hoạt động xã hội và cũng là người mẫu. Người đẹp cũng là một người yêu thích thể thao năng động, Lucia chơi bóng chuyền từ khi còn rất nhỏ. Người đẹp tự nhận mình là người kiên trì với mục tiêu, chân thành, có kỷ luật và luôn sẵn sàng làm những điều đúng với trái tim.

9. Miss World India (Ấn Độ) Sini Shetty

Sini Shetty năm nay 22 tuổi, sở hữu chiều cao 1m75. Sini hiện đang theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính với vai trò là nhà phân tích tài chính. Người đẹp cũng đang làm việc cho một tổ chức tiếp thị dành cho thanh thiếu niên. Cô cũng là một người mẫu và giáo viên nhảy với 15 năm kinh nghiệm dạy bộ môn Bharatanatyam - một trong những loại nhảy cổ điển khó nhất của Ấn Độ. Khoảnh khắc tự hào nhất của Sini là biểu diễn liên tục ba giờ với tám điệu nhảy trước 2000 khán giả.

10. Miss World Venezuela Ariagny Daboin

Ariagny Daboin năm nay 26 tuổi, sở hữu chiều cao 1m77. Ariagny có bằng cử nhân tâm lý lâm sàng và hiện đang làm việc như một nhà tâm lý học, và hỗ trợ doanh nghiệp gia đình. Ariagny cũng có khát vọng trở thành điều phối viên toàn cầu cho chương trình giáo dục về cảm xúc. Người đẹp có đam mê với nhiều loại hình khiêu vũ như khiêu vũ hiện đại kết hợp với thể dục dụng cụ, múa ba lê…