Hoa hậu Thùy Tiên đoán trúng đề Văn nhưng câu trả lời của fan khiến dân mạng bất ngờ

HHT - Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa đăng đoạn chat giữa cô và fan của mình. Dù là "bâng quơ" nhưng nàng hậu lại vô tình đoán "trúng phóc" đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT sáng nay.

Sáng nay 7/7, hơn 1 triệu sĩ tử trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn. Thời tiết tại 3 miền khá mát mẻ, thuận lợi cho việc đi đến điểm thi của các bạn thí sinh. Đúng 9h35', giờ làm bài môn Văn kết thúc.

Cấu trúc đề Ngữ văn năm nay bao gồm 2 phần Đọc hiểu - Làm văn. Câu nghị luận văn học về tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa.

Đứng trước kỳ thi quan trọng, nhiều bạn sĩ tử khá lo lắng, có người thì ôn tập thật kĩ càng, chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Thế nhưng làm được bài tới đâu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó không thể phủ nhận cả yếu tố may mắn. Vì vậy mà trước ngày thi, nhiều thí sinh tại Hà Nội đã tới Văn Miếu để cầu may, một số bạn khác thì cầm theo các vật dụng như bóng đèn, muỗng, thìa... được xem như "bùa hộ mệnh" mang lại may mắn. Thậm chí có bạn thì nhờ "idol" đoán đề thi. Trong đó, một bạn fan của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã nhắn tin nhờ nàng hậu "tâm linh" đoán đề.

Dù Thùy Tiên đã tự nhận mình là người "đoán đề dở" nhưng nàng hậu vẫn đưa ra một cái tên "bâng quơ" cho fan. Thế nhưng, thật bất ngờ khi người đẹp lại đoán "trúng phóc" Văn năm nay. Đề thi chính thức đề cập đến tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa với câu hỏi trọng tâm 5 điểm.

Tuy nhiên, vì nghe lời "đoán đề dở" của Thùy Tiên, bạn fan này đã trả lời ngay rằng: "Chị đoán bài nào em né bài đó". Thùy Tiên đăng tải trên trang cá nhân đoạn hội thoại vui với fan kèm theo dòng trạng thái: "Đạt ơi, em ổn không?" khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Chiều nay 7/7, các bạn thí sinh sẽ bước vào làm bài thi môn Toán với thời gian là 90 phút theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Chúc cho các sĩ tử 2004 có một mùa "cá chép hoá rồng" thật thành công!