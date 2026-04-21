Hoa Học Trò 1480: Cùng teen tự viết nên ngày đẹp trời của chính mình

HHTO - Từ màn nhung đỏ chanh sả, chữ ký trên ống kính đến những khung hình không chỉnh sửa, các sĩ tử 2K8 đã nâng cấp độ sáng tạo của bộ kỷ yếu tốt nghiệp lên tầm cao mới khi dựng photobooth ngay tại lớp, ký tên lên camera và săn ảnh film đầy ngẫu hứng.

Đổi môn học năm cuối cấp: "Ván cược" định mệnh của teen 2K9

Mới ngày nào còn khóc thét trước đề Toán tuyển sinh vào lớp 10 khó chấn động, các chiến binh 2K9 giờ đây đã bước chân vào nửa sau của hành trình tốt nghiệp THPT. Trước ngưỡng cửa đại học, khi những lựa chọn tương lai dần hiện rõ, không ít sĩ tử lại đứng trước một “ván cược” lớn: Đổi môn tự chọn.

VTuber phá đảo thế giới ảo - Những idol giấu mặt thế hệ mới

Bạn sở hữu tâm hồn “lầy lội” nhưng lại ngại ống kính? Bạn khao khát trở thành triệu nhưng muốn bảo mật danh tính? Chào mừng bạn đến với kỷ nguyên VTuber - nghề nghiệp mở ra ngành công nghiệp giải trí thế hệ mới.

Hồ Đông Quan - Tự viết nên "ngày đẹp trời" của chính mình

Hành trình nghệ thuật của Hồ Đông Quan không trải đầy hoa hồng ngay từ vạch xuất phát. Chàng trai xuất thân là sinh viên kinh tế đã từng bước đi qua sự rụt rè, bươn chải với nhiều vai trò từ vũ công, diễn viên cho đến khi tìm thấy ánh hào quang của riêng mình. Đánh dấu bước ngoặt trở thành nghệ sĩ độc lập, Hồ Đông Quan chính thức ra mắt MV Ngày Đẹp Trời Mà Em Không Tới.

UNICONG - "Tấm khiên” bảo vệ CONGB

Bên nhau từ những ngày CONGB còn hoạt động tại Hàn Quốc, fandom UNICONG đang ngày càng lớn mạnh theo sự trưởng thành của thần tượng, cùng đồng lòng xây dựng tổ ấm “kỳ lân” rực rỡ sắc màu, “bế” idol trên mọi chặng đường.