Hòa Minzy có hành động gì mà khiến khán giả lo lắng cho sức khỏe tinh thần của cô?

HHT - Quinn Trúc Trần là nữ diễn viên 9X góp mặt trong "A Tourist's Guide To Love" - tác phẩm mới nhất của Netflix thu hút sự quan tâm của khán giả với những cảnh quay tuyệt đẹp được ghi hình tại Việt Nam.

HHT - Chủ nhân bản hit "Me After You" Paul Kim vừa có buổi ghi hình đặc biệt cùng MIN và Lyly. Để khung hình chung của ba người được đẹp hơn, MIN đã đề nghị cởi giày cao gót, nhận điểm 10 vì sự tinh tế từ 2 người đồng nghiệp và nhân viên trường quay.