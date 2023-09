Hóa ra chân tướng của tấm hình "Tóc Tiên dị dạng" là đây

HHT - Hoàng Touliver đã tiết lộ bí kíp để cho ra lò bức ảnh đi biển "chấn động" của bà xã.

Netizen đang chia sẻ rầm rộ tấm hình đi biển "khó đỡ" của Tóc Tiên do chính "phó nháy nhà trồng" Hoàng Touliver chụp. Mặc dù giọng ca Like This Like That đã "có tâm" tạo dáng thật quyến rũ nhưng qua ống kính "không mấy có tầm" của ông xã, Tóc Tiên nay chỉ còn "ba mét bẻ đôi" và vóc dáng thì tròn trịa một cách bất thường. Ai nấy đều "bội phục" Hoàng Touliver khi có thể canh góc ra một tấm hình sai trái đến như vậy.

Bên cạnh những ý kiến đồng cảm với nỗi bất lực có chồng chụp hình xấu của Tóc Tiên, nhiều fan đồng loạt để lại bình luận trêu chọc nữ ca sĩ: "Chụp Tóc Tiên mà em tưởng anh Trấn Thành", "Thừa nhận đi đây mới là chị đúng không", "Dạo này chị ăn nhiều và lười tập sao?"... Sau khi nhận về làn sóng trêu chọc của cả đồng nghiệp lẫn người hâm mộ, giọng ca 906090 đã phải "minh oan" cho bản thân bằng cách đăng tải bằng chứng ông xã "chơi xấu".

Hoàng Touliver đã thừa nhận bản thân photoshop "kéo chân và lưng ngắn đi, xong làm sao cho nó thật dị dạng", đồng thời làm đầu bà xã to ra và khuyến mãi chiếc bụng "thừa mỡ". Khán giả được dịp cười thả ga trước màn "thương nhau lắm, dìm nhau đau" của vợ chồng Tóc Tiên.

Hiện tại, dù nữ ca sĩ đã vớt vát hình tượng bằng cách đăng tải những tấm hình khoe body săn chắc, quyến rũ nhưng vẫn chưa thể xóa bức hình dị dạng kia trong tâm trí khán giả. Netizen đều phải công nhận rằng trêu chọc nhau là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân của Tóc Tiên và Hoàng Touliver. Nhiều người tin chắc Tóc Tiên sẽ sớm phục thù bằng một màn "chơi xấu" ông xã thật chấn động.