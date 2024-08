Hoàng Tử Thao xăm tên Từ Nghệ Dương, câu chuyện phía sau làm netizen cười xỉu

HHT - Cư dân mạng trên Weibo đang xôn xao về hình xăm ở sau cổ và vai của Hoàng Tử Thao được tiết lộ, tất cả đều liên quan tới tình yêu của anh và Từ Nghệ Dương.

Hoàng Tử Thao xăm hình được lấy cảm hứng từ nhân vật Gil và Ish trong trò chơi Fate, đại diện cho anh và Từ Nghệ Dương. Thợ xăm cho biết đã ngăn anh xăm ở sau cổ vì sẽ ảnh hưởng lớn tới việc ghi hình. Tuy nhiên, nam ca sĩ từ chối vì hình xăm quan trọng phải đặt ở vị trí quan trọng.

Ở vai phải anh xăm các ký tự viết tắt tên của Từ Nghệ Dương (XYY - Xu Yi Yang) và ngày sinh nhật của cô theo số La Mã: XCVII.IX.XII, tức là 12/9/1997. Bên dưới là 2 dòng chữ bằng tiếng Anh là "eternal love" (tình yêu vĩnh cửu) và "U are my only choice" (em là lựa chọn duy nhất đời anh).

Về khía cạnh của một đôi yêu nhau, cư dân mạng cảm thấy Hoàng Tử Thao là hình mẫu bạn trai lý tưởng: Ưa nhìn, điển trai, giàu có, thành công, đặc biệt simp (vô cùng si mê) bạn gái. Nhưng netizen cũng không thể nhịn cười khi nhìn dòng ký tự La Mã đại diện cho sinh nhật của Từ Nghệ Dương. Số IX (9) lộ rõ dấu hiệu xăm lỗi phải chữa lại "rất sượng".

Đúng là có lỗi xảy ra khi xăm. Thợ xăm đã viết nhầm là VI (6). Sau khi đàm phán lại với Hoàng Tử Thao, họ quyết định sẽ chữa lại để trông giống như YY (vừa là IX, vừa như Yi Yang - Nghệ Dương).

Cư dân mạng cũng đặt câu hỏi nam ca sĩ đã suy tính gì khi chọn Gil và Ish đại diện cho anh và bạn gái. Vì đây là 2 nhân vật như chó với mèo, không hề ưa nhau.

Ngày 27/8, bảng Hot Search mục Giải trí được chiếm trọn bởi thông tin về màn cầu hôn của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương. Khung cảnh xa hoa của buổi lễ được chiếu trọn trong tập cuối của Đi Du Lịch Cùng Tôi Nào. Những hình ảnh này trùng khớp với ảnh bị rò rỉ cùng tin đồn trước đó, từ đây, xác định thời điểm anh cầu hôn bạn gái là vào cuối tháng 4 năm nay.