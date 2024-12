"Hoàng tử Threads" Kewtiie đăng đàn thanh minh, liệu dân mạng có "quay xe"?

HHT - Sau gần 2 tuần bị chỉ trích nặng nề, producer Kewtiie mới đây đưa ra loạt phản hồi làm rõ về những động thái gây tranh cãi liên quan tới ồn ào của Hùng Huỳnh. Phản ứng của dân mạng ra sao?

Kewtiie là người phụ trách sản xuất phần âm nhạc cho ca khúc Chẳng Thể Nhắm Mắt của Hùng Huỳnh. Sau khi ra mắt, MV ca khúc vướng nghi án đạo nhái MV Standing Next To You của Jung Kook BTS. Chiều 16/12, Kewtiie đăng tải loạt trạng thái được dân mạng cho là hành động khiêu khích cộng đồng ARMY (tên fandom của BTS).

Nam producer đăng hình "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson kèm dòng trạng thái: "Cũng từ đây mà ra hết mà, gì mà căng". Sau đó, nam producer đăng bài "tặng 6 album Golden cho 6 bạn fan may mắn, với điều kiện chưa bị block".

Loạt động thái ngông nghênh của nam producer 25 tuổi khiến sự vụ trở nên căng thẳng. Cộng đồng V-ARMY tổ chức mass trend trên X (Twitter), đẩy từ khóa "stop copying BTS" (ngừng đạo nhái BTS) lên top thịnh hành, yêu cầu công ty chủ quản HYBE, BigHit Music vào cuộc, làm rõ nghi vấn đạo nhái. Các nhãn hàng hợp tác với Hùng Huỳnh cũng chịu bão phẫn nộ vì ồn ào trên.

Trước làn sóng tranh cãi dữ dội, Hùng Huỳnh lên tiếng xin lỗi, ẩn MV Chẳng Thể Nhắm Mắt cùng kênh YouTube của mình trong đêm, rạng sáng 18/12. Producer Kewtiie sau 2 bài đăng gây tranh cãi dữ dội thì tạm khóa, dừng cập nhật hoạt động mạng xã hội cho tới đêm 27/12.

Bài đăng "bắt trend" của Kewtiie hút hơn 250K lượt truy cập trên Threads chỉ sau 11 giờ đăng tải. Trước nhiều bình luận trái chiều, sáng 28/12, Kewtiie lên tiếng đáp trả nhiều bình luận. Nam producer khẳng định bản thân "không đạo nhạc" và "không có ý cà khịa bất kỳ nghệ sỹ nào".

"Nếu anh JK (Jung Kook - PV) cảm thấy khó chịu về những phát ngôn của anh, anh cũng sẽ sẵn lòng gửi một lời xin lỗi chân thành." - Kewtiie viết. Về vụ việc "giveaway album Golden", Kewtiie xin lỗi vì thất hứa và thông báo sẽ chuyển số tiền vào quỹ giúp các bạn học sinh vượt khó tại Bến Tre và Đồng Tháp.

Kewtiie tổng kết lại các vấn đề gây tranh cãi thời gian qua bằng một bình luận:

"1. Tôi không nhắc tên đến bất kỳ nhân vật nào trong tất cả những phát ngôn.

2. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, đấy là vấn đề ở bạn, không phải ở tôi.

3. Nếu nghệ sĩ các bạn đang bảo vệ và đòi quyền lợi cảm thấy khó chịu, tôi sẵn lòng xin lỗi chân thành.

4. Việc giveaway tôi đã xử lý ở cmt (comment, bình luận - PV) ghim.

5. Tôi chưa từng đạo nhái bất kỳ sản phẩm nào, các bạn có vấn đề về việc hình ảnh concept, hãy liên hệ đến những ai có quyền và trách nhiệm như đạo diễn và creative director (giám đốc sáng tạo - PV), tôi không liên quan."

Động thái này của Kewtiie được cho là nỗ lực xử lý khủng hoảng quá muộn màng, đa số netizen chưa thấy thuyết phục với các bài đăng của nam producer. Thậm chí, có người đặt nghi vấn phải chăng Kewtiie đang cố gắng "tẩy trắng" khi nhận được đề cử trong hạng mục Producer của năm của một giải thưởng.