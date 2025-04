Hoàng Yến Chibi xúc động bật khóc trước hoàn cảnh của cô bé mồ côi hiếu học

HHT - Trong tập 132 "Mái ấm gia đình Việt", hai nghệ sĩ khách mời là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và ca sĩ Hoàng Yến Chibi xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của các em nhỏ.

Trong đó, hoàn cảnh của em Nguyễn Minh Thư, học sinh Trường THCS Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khiến MC Đại Nghĩa và hai khách mời rất xúc động. Cha của Minh Thư qua đời năm 2018 do tai nạn giao thông. Từ đó, ngôi nhà không còn bóng dáng của người đàn ông trụ cột nữa, chỉ còn lại 3 người phụ nữ là mẹ Nguyễn Thị Diễm Chi, chị gái Nguyễn Cát Tiên và Minh Thư sống nương tựa lẫn nhau.

Chồng mất, chị Chi một mình gồng gánh gia đình. Chị đi thu mua dừa từ các nhà vườn rồi mang ra chợ bán lại, thu nhập khoảng 3-4 triệu đồng/ tháng. Nhưng do thời buổi khó khăn nên thu nhập từ công việc dần không còn ổn định. Để lo cho các con, chị Chi còn tranh thủ trồng thêm rau quanh nhà để bán kiếm thêm. Khi không có tiền mua đồ ăn, mấy mẹ con lại hái rau ngoài vườn luộc lên ăn qua bữa.

Hiện tại, chị Chi đang bị thoái hóa cột sống và đau thần kinh tọa. Sau khi chồng mất không lâu thì chị bị tai nạn gãy xương, nhưng vì không có tiền nên đến nay vẫn chưa phẫu thuật khiến cho chỗ bị thương thường xuyên đau nhức, không làm việc nặng được.

Thương mẹ vất vả, Cát Tiên và Minh Thư càng thêm phấn đấu học tập. Cát Tiên nay hiện là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Mở TP.HCM. Còn Minh Thư cũng có thành tích học tập dẫn đầu cả lớp. Các em không chỉ học giỏi mà còn rất hiểu chuyện, Cát Tiên thì vừa học vừa đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống.

“Con muốn khi lớn lên mình làm ra nhiều tiền để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Giống như khi gia đình con khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ. Con muốn làm từ thiện” - Minh Thư nói.

Chứng kiến hoàn cảnh em Minh Thư, ca sĩ Hoàng Yến Chibi bật khóc vì xúc động, xen lẫn sự đồng cảm với gia đình nhân vật. Nữ ca sĩ cho hay, cha mẹ cô chia tay nhau từ sớm, cô ở với mẹ nên rất hiểu được những vất vả mà mẹ đã trải qua. Đồng thời, cô cũng hiểu được cảm giác thương mẹ, mong muốn thành công để lo cho mẹ của Minh Thư.

“Nỗ lực, nếu không thành công thì nó là bài học cho mình. Nhưng nếu thành công thì là điều khiến mẹ mình tự hào. Em cố lên nhé, mỗi ngày em phải làm sao để bản thân giỏi hơn và làm cho mẹ tự hào hơn, chị đã làm được điều đó và chị tin em cũng sẽ làm được” - Hoàng Yến Chibi nhắn nhủ Minh Thư.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng nghẹn ngào cho biết, mỗi lần chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn thì anh lại thấy mình đã quá may mắn khi được sinh ra trong một môi trường tốt hơn nhiều người. Mỗi khi về nhà, mỗi khi học tập điều gì đó là anh lại thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn vì cuộc sống đã cho anh may mắn hơn người khác. Bên cạnh những lời động viên các nhân vật, nam đạo diễn còn cúi đầu cảm ơn cuộc sống vì đã cho mình những sự may mắn. Anh hứa sẽ mang hết sức mình hỗ trợ hết mình các gia đình vượt qua thử thách của chương trình.