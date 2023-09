Hoạt hình Ghibli trở lại với "The Boy and The Heron", được khen nức nở tại LHP quốc tế

HHT - Sau thời gian dài kín tiếng, nhà Ghibli chính thức công bố teaser trailer cho bộ phim “The Boy and The Heron” (tạm dịch “Cậu Bé và Chim Diệc”), mở ra một thế giới của trí tưởng tượng đẹp đến không tưởng.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Genzaburo Yoshino, The Boy and The Heron kể về chuyến phiêu lưu của cậu bé tên Mahito đến thế giới nơi sự sống và cái chết cùng tồn tại. Tại đó, cái chết đi đến hồi kết và sự sống tìm thấy một khởi đầu mới.

Mở đầu trailer là khung cảnh hỗn loạn của cuộc không kích trong Thế Chiến thứ hai. Cậu bé Mahito vừa cất tiếng gọi mẹ vừa chạy qua những đám cháy do vụ ném bom trên không gây ra. Với những ai yêu thích và thường thưởng thức phim của nhà Ghibli, hình ảnh này sẽ gợi nhớ đến tác phẩm Mộ Đom Đóm (1988) khi hai nhân vật chính Seita và Setsuko mất mẹ trong vụ ném bom của không quân Mỹ.

Chuyến hành trình của Mahito bắt đầu sau khi mẹ cậu qua đời, bố cậu tái hôn và đưa cậu chuyển đến sống tại một dinh thự rộng lớn ở vùng nông thôn. Tại đây, cậu đã có cuộc gặp gỡ với một chú chim diệc xám biết nói. Dưới sự dẫn dắt của chim diệc, Mahito bước vào một tòa tháp bị bỏ hoang, đánh dấu khoảnh khắc quan trọng trong đời.

Nếu trong Spirited Away, cô bé Chihiro đi qua con đường bí mật đến với vùng đất linh hồn thì trong The Boy and The Heron, đường hầm phát sáng đã dẫn Mahito tới một thế giới kỳ lạ. Nơi đây có những sinh vật bé nhỏ bay lơ lửng, những hình ảnh tạo thành từ nguyên tố và động vật nói được tiếng của con người. Lúc này, cậu bé phải đối mặt với những thách thức từ một thế lực bí ẩn trong hành trình trưởng thành của mình.

"The Boy and The Heron là một bộ phim giả tưởng bán tự truyện về sự sống, cái chết và sự sáng tạo, như một sự tôn vinh tình bạn, được tạo nên từ tâm trí của Hayao Miyazaki,” nhà phát hành chia sẻ ý nghĩa nội dung phim.

Trong teaser, chim diệc xám biết nói mà Ghibli đã công bố trong poster vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ, hình ảnh chim diệc mang một ý nghĩa sâu xa hơn, khiến Ghibli chỉ muốn giới thiệu chính thức trong bộ phim, hoặc trong một chiếc trailer khác có thời lượng dài, bao quát nội dung phim.

Đạo diễn Guillermo del Toro - chủ nhân tượng vàng "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" Oscar 2022 - đã dành lời khen cho The Boy and the Heron, khi phim được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2023: "Ông ấy (Hayao Miyazaki) thật biết cách khiến tôi phải rung động! Hoạt hình là điện ảnh, và bộ phim tối nay còn vượt qua cả điều đó. Hoạt hình là nghệ thuật."

Mới đây, phó chủ tịch của hãng phim Studio Ghibli - Junichi Jushioka cũng tiết lộ rằng The Boy and The Heron không phải là tác phẩm cuối cùng của Hayao Miyazaki. Hiện tại, người hâm mộ háo hức mong chờ tuyệt phẩm tiếp theo khi biết tin Hayao đã có ý tưởng mới.

Dù chỉ có thời lượng vỏn vẹn 1 phút 11 giây, teaser trailer mới được công bố của The Boy and the Heron thành công "nhá hàng" những hình ảnh đầy tính nghệ thuật và mang đậm nét đặc trưng của hãng phim Studio Ghibli.

Hứa hẹn đem đến lại giây phút đáng nhớ cho người xem, The Boy and The Heron dự kiến công chiếu toàn cầu vào ngày 08/12/2023.