Học sinh trường Tiểu học Tràng An tham gia màn đồng diễn xác lập kỷ lục Việt Nam

HHT - Ngày 18/3, trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An (Hà Nội) tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên - Xác lập kỷ lục Việt Nam” chào mừng kỷ niệm niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tham dự chương trình có các vị đại biểu đến từ Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, đại biểu thành phố Hà Nội, đại biểu Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội, đại biểu quận Hoàn Kiếm, đại biểu Quận đoàn, Hội đồng Đội quận Hoàn Kiếm, đại biểu phường Hàng Trống.

Phát biểu khai mạc ngày hội, nhà giáo Trần Thị Bích Liên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tràng An cho biết, Liên đội trường Tiểu học Tràng An tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về chiến thắng Điện Biên Phủ, một kỳ tích vẻ vang, một chiến dịch “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Thông qua đó giúp cho các em học sinh, những thế hệ trẻ được sinh ra trong thời bình, thêm hiểu biết về chiến thắng hào hùng của dân tộc cũng như tinh thần yêu nước, chiến đấu, hi sinh của các anh hùng, chiến sĩ để bảo vệ nền độc lập của dân tộc…

Trong ngày hội, Liên đội tiểu học Tràng An vinh dự đại diện các Liên đội tiểu học thành phố Hà Nội tham gia màn đồng diễn “Tự hào thiếu nhi Việt Nam và Kun học tốt” xác lập kỷ lục Việt Nam cùng hơn 5 triệu em đội viên, thiếu nhi của 12.000 trường tiểu học trên cả nước. Đặc biệt, trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An được lựa chọn là 1 trong 9 điểm cầu tiếp sóng với điểm cầu trực tiếp của Hội đồng Đội Trung ương cùng với điểm cầu tại 9 tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Giang, Quảng Nam, Đắk Lắc, TP.HCM, Bến Tre, An Giang.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Hội đồng Đội Thành phố đã tuyên dương, khen thưởng 20 đội viên xuất sắc đạt danh hiệu “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên tiêu biểu” cấp Thành phố và quận Hoàn Kiếm tuyên dương 70 đội viên xuất sắc đạt danh hiệu “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” cấp Quận.

Hướng tới kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 - 26/3/2024); Chào mừng 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); trong ngày hội Thiếu nhi vui khỏe, các bạn thiếu nhi trường Tràng An đã có phần trình diễn màn nghệ thuật sân khấu với chủ đề “Tự hào truyền thống vẻ vang” đã phần nào giúp các bạn học sinh nhìn lại một mốc son chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống Pháp của dân tộc.

Kết thúc ngày hội, các bạn thiếu nhi cũng đã cùng nhau tham gia các hoạt động trò chơi dân gian quen thuộc - một sân chơi lành mạnh để các em được giao lưu, tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.