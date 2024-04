Công bố bộ đề thi tham khảo Đánh giá năng lực khối ngành Công an năm 2024

HHT - Cục Đào tạo, Bộ Công an mới đây vừa công bố đề tham khảo Đánh giá năng lực có cấu trúc tương tự năm ngoái, gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, làm bài trong 180 phút.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 6-7/7. Trong đó, ngày 6/7, thí sinh làm thủ tục dự thi và 7/7 là ngày thi chính thức. Thí sinh chọn 1 trong 2 mã bài thi để dự thi, gồm: CA1 (phần thi trắc nghiệm và tự luận Toán); CA2 (phần thi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn).

Đề tham khảo mã CA1

Đề tham khảo mã CA2

Thí sinh đăng ký 1 mã bài thi của Bộ Công an (CA1 hoặc CA2) nộp lệ phí thi 180.000đ. Công an đơn vị, địa phương thu của thí sinh tại thời điểm sơ tuyển, nộp về cho các trường CAND. Đối với các trường tuyển sinh trong toàn quốc, thí sinh tại phía Nam sẽ thi tại địa điểm do các trường Đại học ANND và Đại học CSND chủ trì. Việc công bố điểm thi, điểm phúc khảo bài thi của Bộ Công an phải được hoàn thành đảm bảo thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch của Bộ GD&ĐT.

Năm 2024, Bộ Công an tiếp tục duy trì 3 phương thức xét tuyển vào các học viện, trường CAND:

- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an. Trong đó, bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỷ lệ 60% và điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển chiếm tỷ lệ 40%.

Công thức tính điểm xét tuyển vào các trường công an như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Ngoài ra, các trường công an xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an, xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và kết quả học tập THPT.