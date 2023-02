Hội "chị em thất lạc" của Tóc Tiên kết nạp thêm 2 thành viên, có người đến từ Hàn Quốc

HHT - Sau Trấn Thành hay Thu Trang, Diệu Nhi và "Mr.Queen" Shin Hye Sun là 2 nữ diễn viên vừa "kết nạp" vào "hội anh chị em thất lạc" của Tóc Tiên.

Không khó để tìm ra những cặp sao Việt có ngoại hình như anh chị em một nhà trong showbiz Việt. Trong đó, Tóc Tiên có lẽ là nữ ca sĩ có nhiều anh chị em "thất lạc" nhất khi liên tục được netizen gọi tên trong những bức ảnh của Thu Trang hay Trấn Thành. Sau nhiều lần được fan tìm ra hội "anh chị em thất lạc", nữ ca sĩ đã tự tay làm clip tổng hợp người thân.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Trấn Thành hay Thu Trang, cô nàng khiến netizen thích thú khi kết nạp thêm Diệu Nhi. Tuy nhiên, "trùm cuối" khiến ai nấy vừa bất ngờ vừa buồn cười lại chính là... Mr.Queen Shin Hye Sun. Trong nhiều phân đoạn, gương mặt của giọng ca Like This Like That khá "lai lai" với Shin Hye Sun: Gương mặt V-line sắc nét, sống mũi cao và nụ cười được đánh giá là "như khuôn đúc".

Hoa hậu Thùy Tiên cũng từng được khán giả nhận xét là giống Tóc Tiên đến lạ khi xuất hiện trong một sự kiện ở nước ngoài.