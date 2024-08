Hơn 6,5 tỷ đồng triển khai công trình, phần việc tại Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng

HHT - Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An, Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 tổ chức Chương trình gặp mặt đội sinh viên tình nguyện Quốc tế hoạt động tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương.

HHT - Cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm 10 đến 18/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng thời gian từ đêm 10-14/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.