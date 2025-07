Hơn 700 trận động đất ở Nhật trong 10 ngày khiến người dân lo lắng về "lời tiên tri" ngày 5/7

HHT - Sau khi mua hàng - dù là thức ăn ở các quán ăn nhanh, hay đồ ở siêu thị hoặc ở nhiều cửa hàng khác, người bán sẽ đưa hóa đơn cho người mua. Nhưng có lẽ ít ai để ý là những tờ hóa đơn đó có thể rất độc hại do một số hóa chất được dùng trong lớp phủ (gọi là lớp phủ nhiệt) của loại giấy dùng để in hóa đơn, và có thể gây ra những bệnh nghiêm trọng.

HHT - Miền Bắc lại đang có một đợt mưa diện rộng, nhiều nơi đã và sẽ có mưa to đến rất to. Dự báo đợt mưa này bao giờ mới kết thúc? Ở Thủ đô Hà Nội có thể mưa to vào những ngày nào, kéo dài mấy hôm?