Miền Bắc sắp nắng nóng bất ngờ sau mưa dông, dự báo nhiệt độ Hà Nội lên 40 độ

HHT - Đợt mưa dông ở miền Bắc có thể kéo dài hơn những dự báo ban đầu. Nhưng các mô hình đã đưa ra một dự báo khá bất ngờ: Sau đợt mưa dông này, miền Bắc bỗng có nắng nóng với nhiệt độ tăng mạnh, như một kiểu thời tiết hoàn toàn đối lập. Ở Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận dự báo là hơn 40 độ C. Cụ thể hôm nào ở miền Bắc có thể nắng nóng như vậy?

Mưa dông vẫn đang diễn ra trên toàn miền Bắc, diễn biến khá phức tạp. Có những nơi mưa rất to trong thời gian ngắn dẫn đến ngập lụt nặng. Có những nơi và những lúc tưởng như mưa hết, nắng lên, nhưng rồi trời tiếp tục mưa.

Mặc dù từ ngày 3/7 hoặc 4/7 thì mưa ở miền Bắc có thể giảm dần về mức độ, hẹp dần về phạm vi, nhưng toàn miền vẫn có mưa rải rác, có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm.

Mưa kiểu gián đoạn, rải rác như vậy vẫn tiếp tục (dù giảm dần) đến khoảng ngày 7/7.

(*Lưu ý: Bản đồ dự báo thời tiết từ các mô hình của thế giới có thể chưa cập nhật các địa danh cụ thể theo bản đồ sau sáp nhập tỉnh thành ở nước ta).

Đáng chú ý, từ ngày 8/7, miền Bắc có thể có nắng nóng bất ngờ. Gọi là “bất ngờ” vì thời tiết như thay đổi hẳn, nhiệt độ tăng mạnh. Dự báo nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở Hà Nội trong ngày 8 - 9/7 có thể chạm hoặc vượt mức 40oC. Các tỉnh thành lân cận có xu hướng tăng nhiệt độ tương tự, chênh lệch 1 - 2oC so với Hà Nội.

Các dự báo thời tiết có thể thay đổi rất nhanh nên sự chính xác 100% là rất khó, hay đúng hơn là không thể. Tuy nhiên, hiện tại gần như tất cả các mô hình lớn (của Mỹ, châu Âu và Trung Quốc) đều dự báo về nắng nóng ở miền Bắc như trên nên mức độ chắc chắn là khá cao.

Nếu thời tiết diễn biến theo đúng dự báo trên thì đây đúng là thay đổi chóng mặt (theo đúng nghĩa đen), dễ khiến nhiều người nhức đầu, mệt mỏi, nhất là những người có cơ địa nhạy cảm.