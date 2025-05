Họp báo của gia đình Sae Ron: Bản ghi âm tố Kim Soo Hyun quan hệ với trẻ vị thành niên

HHT - Ngày 7/5, đại diện pháp lý của gia đình Kim Sae Ron và Kim Se Ui - đại diện Viện Garo Sero đã tổ chức họp báo để đưa ra những quan điểm mới trong đấu tố với Kim Soo Hyun. Họ công bố một đoạn ghi âm được cho là Sae Ron thừa nhận từng phát sinh quan hệ với nam diễn viên.

Tương tự những buổi họp báo trước, họp báo ngày 7/5 của phía gia đình Kim Sae Ron có luật sư Boo Ji Seok - đại diện pháp lý của họ và Kim Se Ui - Viện Garo Sero chủ trì. Để khẳng định Kim Soo Hyun có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô là trẻ vị thành niên, họ tung một đoạn ghi âm của cố diễn viên và người quen (tạm gọi là A). Việc ghi âm có sự đồng thuận của Kim Sae Ron, được thực hiện vào ngày 10/1/2025 tại một quán cà phê ở New Jersey, Mỹ.

Dưới đây là một phần hội thoại của Sae Ron và A được công bố ở họp báo:

A: Em đã trưởng thành khi ở bên anh ta chưa?

Kim Sae Ron: Lần đầu tiên bọn em quan hệ lúc em học lớp 8, trong kỳ nghỉ Đông.

A: Lớp 8 á?

Kim Sae Ron: Thậm chí khi đó..., nghĩ lại thì, em có nên nói là em bị lợi dụng không?

A: D**, tất nhiên rồi, em bị lợi dụng đó, thật sự muốn gi** tên khốn này.

Kim Sae Ron: Không có nhiều người biết bọn em đã hẹn hò khi em còn học trung học, nhưng tất cả họ đều có cùng phản ứng. Họ nói em là kẻ điên, hỏi tại sao em lại để anh ta thoát tội như vậy.

Theo tuyên bố của Kim Se Ui ở họp báo, họ có đoạn ghi âm dài 1 tiếng 30 phút, nội dung có rất nhiều "sự thật về tội ác của Kim Soo Hyun". Người cung cấp tin (cũng là người sở hữu bản ghi âm) đã bị 2 người lạ mặt tấn công, bị đâm 9 nhát. Gia đình nạn nhân lo sợ, nếu im lặng, sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, nên họ đã tổ chức họp báo khẩn cấp.

Vụ tấn công xảy ra vào ngày 30/4 (theo giờ Mỹ). Hung thủ nhập cảnh vào Mỹ tại sân bay JF New York vào tối muộn ngày 25/4. "Vụ việc không do cảnh sát bang New Jersey xử lý mà đã được chuyển qua FBI điều tra", Kim Se Ui cho biết.

Đại diện Viện Garo Sero tuyên bố Gold Medalist - công ty quản lý của Kim Soo Hyun đã đề nghị trả 4 tỷ won (hơn 74 tỷ đồng) để có được bản ghi âm này. YouTuber Lee Jin Ho cũng từng ra giá 1 tỷ won (18,5 tỷ đồng).

Họp báo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ này với nhiều thông tin mới gây sốc khiến cư dân mạng bàng hoàng. Trước đó, Kim Soo Hyun cũng tổ chức họp báo, thừa nhận từng hẹn hò với Kim Sae Ron nhưng là khi cô đã trưởng thành. Đại diện pháp lý của anh tuyên bố khởi kiện Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron để yêu cầu bồi thường thiệt hại 12 tỷ won (hơn 200 tỷ đồng).

17h chiều 7/5 (theo giờ Việt Nam), Viện Garo Sero lên lịch livestream nói thêm về lần đầu tiên quan hệ giữa Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun.