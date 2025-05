Giải mã Thunderbolts*: “Bí mật” của dấu hoa thị và ý nghĩa cảnh after-credit

HHT - Sau nhiều tháng tò mò, nay các fan Marvel đã biết được “bí mật” cất giấu sau dấu hoa thị của cái tên “Thunderbolts*”. Đó là một cú lừa!

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Dấu hoa thị ám chỉ một cú lừa

Nội dung của Thunderbolts* kể về một nhóm các nhân vật từng là nhân vật phụ, có quá khứ bất hảo, thậm chí là phản diện từ các phim trước của Marvel, bất đắc dĩ lập thành một nhóm chống lại âm mưu của giám đốc CIA Valentina Allegra de Fontaine.

Cụ thể, Valentina đã tiến hành các thí nghiệm bí mật nhằm tạo ra một siêu anh hùng thay thế Avengers. Khi bị luận tội, Valentina đã cố xóa dấu vết bằng cách lừa các thành viên của Thunderbolts* giết hại lẫn nhau, nhưng thất bại. Giữa phim, Valentina nhận ra thí nghiệm của mình đã thành công với Bob, cô ta định công bố anh với thế giới đây là siêu anh hùng Sentry. Nhưng bản ngã tăm tối của Bob là The Void xuất hiện, Valentina cáo già liền thay đổi kế hoạch. Cô ta lừa mọi người xuất hiện trong một cuộc họp báo, nơi cô công bố họ là New Avengers.

Trước khi Thunderbolts* công chiếu, nhiều người đã đặt câu hỏi về dấu hoa thị đằng sau tên nhóm có ý nghĩa gì. Giờ thì đã có câu trả lời: Đó là một cú lừa. Dấu hoa thị là để chỉ ra rằng họ sẽ có một cái tên mới vào cuối phim. Tên nhóm thực sự không phải là “Thunderbolts”, mà là “New Avengers”.

Khi Avengers đối đầu Avengers

Thunderbolts* có hai after-credit. Cái đầu tiên khá vui nhộn, là cảnh Red Guardian - Alexei Shostakov xuất hiện trong một siêu thị, cố gắng thuyết phục một người phụ nữ mua một hộp ngũ cốc có ảnh New Avengers in trên đó. Ông mong đợi người phụ nữ sẽ nhận ra ông là một thành viên trong đó, nhưng không, cô ta vội vàng bỏ đi.

After-credit thứ hai của Thunderbolts* có nhiều thông tin hơn về những gì sắp xảy ra trong MCU. Cảnh quay cho thấy các thành viên đang ở trong căn cứ mới của họ - Watchtower (trước đây là Avengers Tower), mặc trang phục siêu anh hùng mới, có logo New Avengers. Họ thảo luận về một số đề tài, trong đó có việc nhóm đang bị Sam Wilson - Captain America hiện tại… kiện.

Theo như cái kết của Captain America: Brave New World (2025), Sam đang lập một đội Avengers của riêng mình và rõ ràng là anh “không thấy vui trong lòng” khi bị đụng bản quyền cái tên Avengers.

Nhá hàng cho bom tấn Avengers: Doomsday

Cho đến hiện tại, chi tiết về cốt truyện của Avengers: Doomsday (dự kiến công chiếu năm 2026) được hé lộ rất ít, nhưng Marvel đã xác nhận Doctor Doom sẽ là nhân vật phản diện. Kevin Feige - chủ tịch Marvel Studios cũng nói rằng sẽ có nhiều nhóm đối đầu trong Avengers: Doomsday. Giờ đây, chúng ta có thể xác nhận được hai nhóm trong số đó: New Avengers của Thunderbolts* và Avengers do Sam Wilson dẫn đầu.

Việc hai nhóm tranh chấp bản quyền “thương hiệu” Avengers có vẻ sẽ dẫn đến một kết cục khá giống Captain America: Civil War (2016). Nhắc nhớ một chút, lúc này Captain America Steve Rogers và Iron Man Tony Stark xảy ra mâu thuẫn, các siêu anh hùng bị chia rẽ thành hai nhóm, khiến họ dễ bị Thanos tấn công trong Avengers: Infinity War (2018).

Dọn đường cho Bộ Tứ Siêu Đẳng

Trong after-credit thứ hai của Thunderbolts*, Yelena nhắc đến một cuộc khủng hoảng không gian đang diễn ra. “Cựu Captain America” John Walker bảo tòa tháp còn nhiều “không gian” mà, khiến Yelena ngán ngẩm giải thích rằng cô đang muốn nói đến không gian bên ngoài. Sau đó, nhóm nhận được cảnh báo về một con tàu vũ trụ đang tiến vào quỹ đạo của Trái Đất. Đó là một con tàu có logo Fantastic Four.

Marvel đã nói rằng The Fantastic Four: First Steps diễn ra trong một vũ trụ song song trong MCU. Từ lâu đã có giả thuyết rằng phim sẽ kết thúc với việc vũ trụ của Bộ Tứ Siêu Đẳng bị phá hủy, và nhóm cần phải du hành đến MCU để sống sót. Dường như con tàu vũ trụ xuất hiện trong Thunderbolts* xác nhận giả thuyết này.

Tuy nhiên, cũng có một giả thuyết khác, rằng bốn siêu anh hùng của Fantastic Four thậm chí không ở trên con tàu vũ trụ này, mà Doctor Doom đã đánh cắp nó và xâm nhập vào vũ trụ của New Avengers. Giả thuyết nào mới đúng? Câu trả lời chính xác buộc phải chờ đợi thêm. Trước mắt, The Fantastic Four: First Steps đặt lịch công chiếu là vào 25/7/2025.

Bob “có ích” theo cách riêng

Những ai đã xem Thunderbolts* đều biết câu chuyện về Bob. Anh vốn là người bình thường, tham gia thí nghiệm của Valentina và có siêu năng lực, cô ta gọi phiên bản siêu anh hùng của anh là Sentry. Tuy nhiên, bên trong Bob có những bất ổn, và khi tâm trí anh sụp đổ, anh hóa thành The Void đầy nguy hiểm.

After-credit thứ hai của Thunderbolts* cho thấy Bob đang ngồi trên một chiếc ghế, trông có vẻ "thư giãn", hơi tách biệt khỏi đội. Khi ai đó đề cập đến việc anh có thể sử dụng sức mạnh, Bob nói rằng anh không thể trở thành Sentry mà không có nguy cơ trở thành The Void. Và cả nhóm đồng ý. Đồng thời, Bob cũng tiết lộ mình đã làm một việc có ích cho cả đội, anh đã rửa bát.

Tuy nhiên, đối diện với những nguy cơ có thể xảy ra trong giai đoạn sắp tới của MCU - những mối hiểm nguy đến từ đa vũ trụ đã được cảnh báo trong Doctor Strange in The Multiverse of Madness (2022) hay The Marvels (2023), có lẽ họ sẽ cần đến Sentry nhiều hơn là những lo ngại về The Void.

Thunderbolts* (Biệt Đội Sấm Sét) hiện đang công chiếu ở các rạp trên toàn quốc.