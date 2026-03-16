Horoscope 16/3 - 22/3: Nhân Mã trải nghiệm điều mới, Ma Kết cẩn trọng về tài chính

HHTO - Tuần 16/3 - 22/3 mang lại nhiều chuyển động thú vị cho các chòm sao cuối vòng hoàng đạo. Nhân Mã có xu hướng mở rộng trải nghiệm và các mối quan hệ, trong khi Ma Kết tập trung củng cố nền tảng sự nghiệp.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã bước vào tuần mới với tinh thần khá lạc quan và cởi mở. Chòm sao này có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mới, từ công việc đến các hoạt động cá nhân. Đây là thời điểm thuận lợi để mở rộng các mối quan hệ xã hội hoặc thử sức với những lĩnh vực khác biệt.

Trong công việc, sự nhiệt tình giúp Nhân Mã dễ dàng thích nghi với các thay đổi. Những nhiệm vụ đòi hỏi sự linh hoạt hoặc di chuyển nhiều có thể mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, bạn nên chú ý đến việc quản lý thời gian để tránh ôm đồm quá nhiều việc.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Trong công việc, Ma Kết thể hiện sự kiên trì và trách nhiệm cao. Những nhiệm vụ cần sự bền bỉ và khả năng tổ chức sẽ phù hợp với bạn trong tuần này. Nếu đang theo đuổi một dự án quan trọng, bạn có thể đạt được những tiến triển đáng kể.

Tài chính nhìn chung ổn định, nhưng Ma Kết vẫn giữ thái độ thận trọng với các quyết định liên quan đến tiền bạc. Việc lập kế hoạch tiết kiệm hoặc đầu tư dài hạn có thể được cân nhắc trong giai đoạn này.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình bước vào tuần mới với nhiều ý tưởng sáng tạo và góc nhìn mới mẻ. Bạn có thể nảy ra những kế hoạch thú vị liên quan đến công việc hoặc dự án cá nhân. Khả năng tư duy khác biệt giúp chòm sao này nhìn ra những hướng đi mà người khác chưa nghĩ tới.

Trong môi trường làm việc, việc chia sẻ ý tưởng với đồng nghiệp hoặc cấp trên có thể mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, Bảo Bình nên chú ý trình bày kế hoạch một cách rõ ràng để mọi người dễ dàng hiểu và ủng hộ. Sức khỏe nhìn chung ổn định, nhưng Bảo Bình nên chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư bước vào tuần mới với nhiều suy nghĩ liên quan đến cảm xúc và định hướng cá nhân. Chòm sao này có xu hướng nhìn lại những trải nghiệm gần đây để hiểu rõ hơn về mục tiêu của mình. Đây là thời điểm thích hợp để Song Ngư chậm lại một chút và sắp xếp lại các ưu tiên.

Trong công việc, bạn làm việc khá chăm chỉ nhưng đôi khi dễ bị phân tâm bởi cảm xúc. Nếu duy trì được sự tập trung, Song Ngư vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Một số cơ hội hợp tác mới cũng có thể xuất hiện trong tuần này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo