Horoscope 9/3 - 15/3: Bạch Dương đưa ra quyết định lớn, Cự Giải lắng nghe lý trí

HHTO - Tuần mới mang đến nhiều chuyển động thú vị cho các chòm sao. Trong khi Bạch Dương tràn đầy động lực để bắt đầu những kế hoạch mới thì Kim Ngưu lại có cơ hội cải thiện tình hình tài chính.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tuần mới mở ra giai đoạn khá năng động đối với Bạch Dương. Năng lượng tích cực giúp bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong các kế hoạch cá nhân. Đây là thời điểm thích hợp để khởi động một ý tưởng mới hoặc hoàn thành những nhiệm vụ đã trì hoãn trước đó. Khả năng quyết đoán của Bạch Dương được phát huy mạnh mẽ, tuy nhiên, bạn vẫn cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định lớn.

Trong môi trường làm việc, bạn có xu hướng trở thành người dẫn dắt hoặc đóng vai trò trung tâm của một nhóm. Đồng nghiệp đánh giá cao tinh thần nhiệt tình của bạn, nhưng đôi khi Bạch Dương nên lắng nghe thêm ý kiến từ người khác để tránh xung đột không cần thiết. Đối với những ai đang học tập, đây là tuần thuận lợi để tiếp thu kiến thức mới hoặc thử sức với các lĩnh vực khác.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu bước vào tuần mới với tâm trạng khá ổn định và thực tế. Những nỗ lực trong thời gian trước bắt đầu mang lại kết quả tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính hoặc công việc. Đây là thời điểm bạn nhận ra rằng sự kiên trì của mình đã giúp mọi thứ đi đúng hướng.

Trong công việc, Kim Ngưu có xu hướng tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng thay vì phân tán năng lượng cho quá nhiều việc. Cách làm việc cẩn thận và có kế hoạch giúp bạn ghi điểm với cấp trên. Nếu đang tìm kiếm cơ hội mới, tuần này có thể xuất hiện một vài lời đề nghị đáng để cân nhắc.

Tài chính nhìn chung khá ổn định. Một số Kim Ngưu có thể nhận thêm nguồn thu từ dự án phụ hoặc khoản thưởng nhỏ. Tuy vậy, bạn vẫn nên duy trì thói quen chi tiêu hợp lý để tránh những khoản phát sinh bất ngờ.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử bước vào tuần này với khá nhiều suy nghĩ liên quan đến định hướng cá nhân. Bạn có thể cảm thấy mình cần thay đổi điều gì đó trong cách làm việc hoặc trong môi trường xung quanh. Sự linh hoạt vốn có giúp Song Tử thích nghi nhanh, tuy nhiên, đôi lúc bạn cần kiên nhẫn hơn trước khi đưa ra quyết định.

Trong công việc, tuần này đòi hỏi khả năng giao tiếp và phối hợp với người khác. Song Tử có lợi thế lớn ở điểm này nên dễ dàng giải quyết các vấn đề phát sinh. Nếu đang tham gia một dự án nhóm, bạn có thể đóng vai trò kết nối các thành viên lại với nhau.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Tuần mới mang đến cho Cự Giải nhiều cơ hội để nhìn lại cảm xúc của bản thân. Bạn có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến gia đình và những mối quan hệ thân thiết. Đây là thời điểm tốt để hàn gắn những hiểu lầm nhỏ hoặc củng cố sự gắn kết với người thân.

Trong công việc, Cự Giải làm việc khá chăm chỉ nhưng đôi lúc dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Nếu biết giữ sự bình tĩnh và tập trung vào mục tiêu chính, bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Một số cơ hội hợp tác mới cũng có thể xuất hiện trong tuần này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo