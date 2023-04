Horoscope 17/4 - 23/4: Sư Tử gặp may mắn trong tình cảm, Xử Nữ bứt phá trong công việc

HHT - Trái với suy nghĩ về những áp lực hay tham vọng sẽ có một bản hit sau "Way Back Home", SHAUN bày tỏ sự bất ngờ khi ca khúc của anh viral trên TikTok. Nam ca sĩ cũng không đặt kỳ vọng lớn vào thành công của "Steal The Show" - ca khúc mới nhất kết hợp cùng nam ca sĩ/ diễn viên Jeff Satur - chàng mỹ nam "vạn người mê" trong "KinnPorsche The Series".