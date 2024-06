Horoscope 17/6 - 23/6: Kim Ngưu bớt kỳ vọng thái quá, Cự Giải biến động tâm lý

HHT - 12 chòm sao nên nhớ rằng khám phá sự học hỏi không chỉ là mục tiêu, mà còn là cuộc phiêu lưu thú vị cần trải nghiệm trong tuần mới.

Bạch Dương

Tuần này, Bạch Dương có phần rụt rè hơn trong tuần này, rất dễ bỏ lỡ những cơ hội tốt. Vận may trong tuần tới của bạn sẽ khiến bạn trở nên dũng cảm và năng động hơn. Một nhiệm vụ, kế hoạch nào đó có vẻ như đang kéo dài vô tận, đơn giản vì chòm sao này đã làm việc đó quá lâu và bắt đầu cảm thấy chán nản. Nhưng hãy kiên nhẫn lên vì phần thưởng và kết quả đạt được sẽ khiến bạn bất ngờ.

Về mặt tình cảm, người độc thân có thể gặp người đặc biệt. Cơ hội không đợi chờ ai, nếu bỏ lỡ có thể rơi vào tay người khác. Nếu đã có tình cảm, Bạch Dương nên tự tin tiếp cận mà không ngần ngại. Sự chân thành và tự nhiên sẽ tạo ấn tượng tốt với đối phương. Chưa kể, đây còn là thời gian trở lại của những kết nối, mối quan hệ cũ.

Kim Ngưu

Kim Ngưu nên suy nghĩ thực tế hơn bởi đó là điều có lợi cho bạn ở thời điểm này. Bạn sẽ cần bỏ đi một số ý tưởng và kỳ vọng thái quá, quan trọng hơn hết là tìm kiếm sự thật. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong công việc khiến cho tinh thần của chòm sao này mệt mỏi và xuống dốc nhanh chóng.

Tuần này, "Trâu nhỏ" có thể phải đưa ra lựa chọn giữa việc "muốn làm" và việc "phải làm". Tuy nhiên, nó có thể không bị hạn chế nếu bạn biết cách quản lý thời gian. Về tài chính, những chàng trai, cô gái sẽ có may mắn trong ngày hôm nay do tiến triển thuận lợi trong công việc. Thu nhập ổn định và dòng tiền vững vàng sẽ mang lại sự an tâm. Thử tìm hiểu thêm về các lĩnh vực đầu tư tài chính nhé!

Song Tử

Tâm trí của Song Tử trong tuần này như đang chạy đua, khi mà những dòng suy nghĩ biến chuyển liên tục. Điều này rất dễ khiến chòm sao này bị "miss" thông tin vì nó trôi qua quá nhanh. Tốt nhất những chàng trai, cô gái nên ghi lại để tránh trường hợp "nhớ nhớ quên quên" nhé!

Dù đã cố gắng tránh những cuộc tranh cãi, Song Tử có thể sẽ gặp phải một số rắc rối nhỏ. Quan trọng là giữ bình tĩnh và không để những việc này ảnh hưởng đến uy tín của mình. Thời gian sẽ làm sáng tỏ mọi điều, và những lời nói xấu về bạn sẽ sớm bị lãng quên.

Cự Giải

Một cơ hội hoặc một tình huống nào đó sẽ đến trong tuần này và đòi hỏi Cự Giải xử lý thật khéo léo dựa trên kinh nghiệm và kiến thức mà bạn có. Đồng thời, sẽ có một tin tức tốt lành đến vào nửa cuối tuần, xóa bỏ mối lo lắng bấy lâu nay của "Cua nhỏ". Mặc dù nó sẽ gây một chút biến động tâm lý nhưng sự thay đổi này vẫn theo chiều hướng tích cực.

Công việc của chòm sao này sẽ có nhiều biến động trong tuần mới này. Bạn cần có sự chuẩn bị tinh thần để có thể giải quyết mọi chuyện thỏa đáng. Dù phải đối mặt với chuyện gì thì bạn cũng cần bình tĩnh và suy xét tới quyền lợi mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo