Tarot tuần này: Nhân Mã sống kín tiếng, Ma Kết thành thật hơn với trái tim

HHTO - Cùng lật mở những lá bài trà và Tarot để xem cung Hoàng đạo nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những giai đoạn ngập tràn niềm vui; cung nào mạnh dạn đối diện với những khó khăn, thách thức nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình tuần này có thể nhận được tin tức thuận lợi, thành công, chiến thắng ở một vài lĩnh vực nào đó. Nhờ “chiến tích” có thể ăn mừng này mà sự tôn trọng, niềm vinh quang, vinh dự cũng đến với Thiên Bình. Tuy nhiên Thiên Bình cũng có thể đang hơi lo lắng quá nhiều, đặc biệt là sự đánh giá, nhìn nhận, phán xét từ bên ngoài.

Nỗi lo lắng của Thiên Bình đôi khi lớn hơn thực tế việc Thiên Bình phải xử lý khá nhiều. Thiên Bình cần học cách đối diện và giải tỏa. Điều mà Thiên Bình cần lo lắng hơn đôi khi lại là việc bản thân mình có đang quá tham luyến điều gì khác hay không. Ở đây có thể là công việc, tiền bạc hoặc một mối quan hệ.

Thiên Yết

Thiên Yết tuần này về cơ bản là nhận được nhiều tin vui, niềm vui, hạnh phúc. Thiên Yết sẽ nhận được những thời cơ thuận lợi, sự ủng hộ từ bạn bè, người thân xung quanh. Thiên Yết có thể sẽ gặp phải sự ghen tị ngầm, nhưng điều này cũng không đáng kể và không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của Thiên Yết.

Tuy nhiên Thiên Yết cũng đang được nhắc nhở về việc cần ngồi lại và lên hoạch định, mục tiêu cho thời gian sắp tới và bắt tay vào hành động. Thiên Yết nên sử dụng trực giác của mình cho những quyết định. Trực giác sẽ giúp Thiên Yết đưa ra những quyết định có lợi nhất trong tuần này.

Nhân Mã

Nhân Mã có thể hơi thu liễm, kiềm lại, giữ lại, kín đáo hơn về bản thân hoặc tiền bạc, tâm tư trong tuần này. Điều này có thể đến từ một số bất an nào đó trong lòng Nhân Mã. Những vấn đề khác có thể cũng sẽ hơi bế tắc buộc Nhân Mã phải liệu cách xử lý. Vấn đề có thể đã xuất hiện từ lâu mà Nhân Mã đã chưa xử lý, giờ là lúc buộc phải đối diện.

Tuy vậy, Nhân Mã đang nhận được sự may mắn, phước lành trong tuần này. Một mối quan hệ, liên kết khá quan trọng cũng sẽ xuất hiện trong tuần, liên quan đến một người thanh niên trẻ tuổi. Đây có thể là người thân, đối tác của Nhân Mã.

Ma Kết

Ma Kết được nhắc nhở thay vì chống đối với một ai đó, điều gì đó thì nên quay trở lại với tâm thế cân bằng, những điều đơn giản nhất, những mục đích cơ bản mà mình đã đặt ra. Đôi khi một ai đó đang cư xử một cách vô lý, thiếu suy nghĩ lại có thể áp đặt Ma Kết làm điều ngược với mong muốn của mình. Tuy khó đối chọi nhưng Ma Kết có thể đưa ra những lựa chọn khéo léo hơn.

Ngoài ra, một số Ma Kết đang nhận được tin vui, sự thuận lợi trong chuyện tình cảm. Bên cạnh đó, Ma Kết được khuyên sống đúng với trái tim, dũng cảm chọn con đường phù hợp với niềm tin và đúng với bản thân mình.

Bảo Bình

Bảo Bình sẽ trải qua một tuần nhiều niềm vui với trạng thái sức khỏe lẫn tinh thần đều ở mức tốt nhất. Bảo Bình có thể nhận được quà của ai đó, có thể là người thương. Đây là một món quà hết sức giá trị, lẫn có tâm tư, tình cảm, công sức gửi gắm vào món quà này.

Những mong ước của Bảo Bình cũng trở thành hiện thực, đặc biệt là vì Bảo Bình đã nỗ lực, cống hiến cho mong muốn này. Về tiền bạc, tài chính, có những cơ hội, con đường cũng đang dần được mở ra, nhưng Bảo Bình cần lưu tâm và tìm kiếm nhiều hơn mới có thể phát hiện, tìm thấy.

Song Ngư

Song Ngư dường như cũng có những cột mốc, thành tựu đáng chú ý, đáng tán dương trong tuần này. Tuy nhiên cũng không vì thế mà Song Ngư ngừng nỗ lực và chăm chỉ. Bằng sự cần mẫn và nỗ lực, Song Ngư còn muốn đạt được thành tích, kết quả cao hơn. Song Ngư biết rằng muốn đạt được thành công như người khác, công sức mình bỏ ra cũng không được thua kém.

Ngoài ra, Song Ngư đang nhận được những sự bảo vệ và may mắn vô hình, giúp Song Ngư tránh xa khỏi những sự kiện, con người, năng lượng tiêu cực.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo