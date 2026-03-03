Sự kiện tháng 3: Sao Thủy nhắc nhở về sự rõ ràng, Trăng tròn nhấn mạnh cảm xúc

HHTO - Tháng 3 mở ra một chu kỳ chuyển tiếp quan trọng của năm. Đây không phải thời điểm bứt phá thiếu tính toán mà là lúc rà soát, hoàn thiện và chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc phía trước.

Ngày 3/3: Sao Thủy thay đổi vị trí

Đầu tháng 3 ghi nhận sự thay đổi vị trí của Sao Thủy, hành tinh đại diện cho tư duy, giao tiếp và thông tin. Khi Sao Thủy dịch chuyển, cách chúng ta xử lý vấn đề và truyền đạt quan điểm cũng thay đổi theo. Giai đoạn quanh ngày 3/3 thích hợp để rà soát kế hoạch học tập, hồ sơ giấy tờ, hợp đồng hoặc các dự án liên quan đến viết lách và truyền thông. Sự kiện này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp rõ ràng, tránh suy diễn và hiểu lầm không đáng có.

Ngày 14/3: Trăng tròn

Trăng tròn giữa tháng luôn là điểm nhấn mạnh về mặt cảm xúc. Ngày 14/3 đánh dấu một cao trào: những vấn đề đã âm ỉ trước đó dễ được đưa ra ánh sáng. Trong công việc, đây có thể là thời điểm nhìn thấy kết quả của nỗ lực suốt thời gian qua. Với một số người, nó đánh dấu việc hoàn tất một giai đoạn quan trọng.

Trong đời sống cá nhân, cảm xúc trở nên rõ ràng hơn, thậm chí căng thẳng hơn nếu thiếu kiểm soát. Các mối quan hệ dễ bước vào giai đoạn thẳng thắn đối thoại hoặc buộc phải đưa ra quyết định dứt khoát. Trăng tròn không chỉ mang tính cao trào, mà còn là điểm khép lại của một chu kỳ.

Ngày 20/3: Mặt Trời tiến vào Bạch Dương

Ngày 20/3 là một trong những sự kiện quan trọng nhất tháng. Khi Mặt Trời tiến vào Bạch Dương, năm chiêm tinh mới chính thức bắt đầu. Đây được xem là thời điểm tái sinh năng lượng hành động. Tinh thần chủ động, cạnh tranh và khởi đầu mới gia tăng rõ rệt.

Về mặt biểu tượng, sự kiện này đại diện cho việc bước qua giai đoạn chiêm nghiệm để tiến sang hành động. Những ý tưởng được ấp ủ từ đầu năm có thể bắt đầu được triển khai. Tuy nhiên, đi kèm động lực là nguy cơ bốc đồng. Việc lên kế hoạch trước khi hành động vẫn là yếu tố quyết định hiệu quả.

Ngày 25/3: Sao Hỏa tạo góc mạnh

Khoảng ngày 25/3, các góc chiếu mạnh của Sao Hỏa có thể làm gia tăng tinh thần cạnh tranh và nhu cầu khẳng định bản thân. Sự kiện này thường kích hoạt tham vọng sự nghiệp, khiến nhiều người muốn tăng tốc hoặc thay đổi vị thế. Đây cũng là thời điểm dễ xảy ra xung đột nếu không kiểm soát cảm xúc. Năng lượng Sao Hỏa phù hợp cho hành động dứt khoát, nhưng không thích hợp cho tranh cãi thiếu kiểm soát.

Ngày 29/3: Trăng non

Cuối tháng, Trăng non mở ra một chu kỳ mới. Khác với Trăng tròn mang tính kết thúc, Trăng non đại diện cho gieo mầm ý tưởng. Giai đoạn này phù hợp để đặt mục tiêu mới, đặc biệt liên quan đến cá nhân, hình ảnh bản thân và dự án riêng. Những quyết định được đưa ra gần cuối tháng có xu hướng mang tính dài hạn hơn so với đầu tháng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo