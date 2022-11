Hot girl Mẫn Tiên và Key (Monstar) báo tin vui, hội nhóc tì showbiz lại có thêm thành viên mới

HHT - Vài ngày sau khi đăng ký kết hôn với ông xã Key (Monstar), Mẫn Tiên chia sẻ cô đang mang thai bé trai đầu lòng. Về phía cựu thành viên Monstar, anh chia sẻ vợ mình là người luôn mang năng lượng tích cực, lạc quan vì vậy hai người luôn vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên nhau.

Vừa qua, Mẫn Tiên đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hình ảnh siêu âm thai nhi cùng dòng chú thích "A baby boy is coming to this world. You're the sweetest blessing that are won with prayers and thanks. (Một bé trai sắp đến với thế giới này. Em là phước lành ngọt ngào nhất dành tặng cho những lời cầu nguyện và biết ơn - tạm dịch). Mong em từng ngày, bố mẹ hạnh phúc hơn nhiều nhiều nhiều lần từ ngày có em". Dòng trạng thái của hot girl Bộ Ba Sát Thủ nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Mọi người đều dành nhiều lời chúc mừng tốt đẹp cho cựu thành viên Monstar và hot girl Hà thành.

Key và Mẫn Tiên đã bên nhau một thời gian dài trước khi công khai mối quan hệ vào tháng 2 năm nay. Vào đầu tháng 10, cả hai đã tổ chức một lễ ăn hỏi và chính thức đăng ký kết hôn vào ngày 8/11. Cựu thành viên Monstar chia sẻ, Mẫn Tiên là người luôn mang năng lượng tích cực, lạc quan vì vậy hai người luôn vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên nhau.

Key tên thật là Võ Trần Thái Trung, cựu thành viên nhóm nhạc Monstar cùng với Erik và Grey-D. Anh từng tham gia chương trình Rap Việt mùa đầu tiên.

Mẫn Tiên tên thật là Nguyễn Mẫn Thủy Tiên, cô nàng nổi tiếng khi là thành viên nhóm hot teen Hà thành Bộ Ba Sát Thủ cùng với Quỳnh Anh Shyn và An Japan.