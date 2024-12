Hot Instagram được Rosé BLACKPINK dùng 2 nick "thả tim" vì đu trend "APT."

HHT - Khán giả đã quen với việc nhiều cặp đôi diễn viên lên phim thì tình cảm ngoài đời ngó lơ nhau thì When The Phone Rings mang đến điều ngược lại: Xem phim thấy căng thẳng còn hậu trường lại ngọt lịm tim.

HHT - Chỉ là một chi tiết rất nhỏ ở "When The Phone Rings" nhưng khán giả đã chia hai luồng ý kiến. Một bên khen biên kịch tinh tế, một bên lại cho rằng chi tiết này đã xuất hiện nhiều trong phim Hàn.

HHT - Nhiều khán giả đã tỏ ra khá ngạc nhiên khi biết nhân vật do Trương Hạo Duy đảm nhận trong “Thục Cẩm Nhân Gia” đã được đổi mặt bằng công nghệ AI, bởi kỹ xảo khá tự nhiên và mượt mà. Trước đó, Thái tử của “Khánh Dư Niên” bị dính phốt làm giả giấy tờ, trốn thuế và làm “tú ông”.

HHT - Ở tập 4 của "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông), Hong In Ah đã trở về Hàn Quốc. Khán giả lo rằng cô sẽ làm khó Hong Hee Joo, đòi lại vị trí vợ của Baek Sa Eon vốn thuộc về mình. Nhưng nếu biên kịch, đạo diễn giữ đúng nguyên tác thì fan không cần lo lắng.