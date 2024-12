Kỹ năng nhảy của Ahyeon BABYMONSTER: Nỗ lực kiểm soát lực thay đổi ra sao?

HHT - Đoạn kết của tập 4 "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) dừng lúc Baek Sa Eon nhìn thấy Hee Joo đang nghe điện thoại của ai đó trên sân thượng. Liệu việc Hee Joo mạo danh, sử dụng chiếc điện thoại của kẻ bắt cóc để liên lạc có bại lộ?

HHT - Tập 14 của “Family By Choice” đánh dấu sự kiện Hae Joon bỏ nhà “đi bụi” hai lần. Lần đầu là khi anh biết Sanha và Joo Won bí mật hẹn hò. Lần thứ hai là khi anh chạm mặt mẹ ruột của mình.

HHT - When The Phone Rings (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) đang dần trở nên kịch tính khi tên bắt cóc ngày càng có những hành động ngông cuồng, một lần nữa đe dọa trực tiếp tới an nguy của Hee Joo.