Hứa Kim Tuyền song ca cùng GREY D trong ca khúc mới lấy cảm hứng từ phim của Son Ye Jin

HHT - Hứa Kim Tuyền vừa chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "anh sẽ đến cùng cơn mưa" kết hợp cùng Grey D. Đây cũng là single mở màn cho EP "những tổn thương đã qua" của nam nhạc sĩ.

anh sẽ đến cùng cơn mưa là một sáng tác từng được Hứa Kim Tuyền thể hiện tại chương trình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân mùa 2. Nhưng ở phiên bản chính thức, ca khúc còn có thêm màn góp giọng của GREY D, tân binh V-Pop vừa debut thành công với một ca khúc lấy chủ đề về mưa đang trụ vững Top Trending cùng các BXH nhạc số - dự báo thời tiết hôm nay mưa.

MV anh sẽ đến cùng cơn mưa được thực hiện theo phong cách tối giản để tôn lên không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, buồn nhưng không bi lụy. Trong khi chất giọng trầm ấm của GREY D mang đến sự ấm áp như một cái ôm bằng âm nhạc, thì Hứa Kim Tuyền thể hiện sự mộc mạc, chân thành trong từng câu hát như nhắn nhủ “sẽ có những hôm trái gió trở trời hãy mặc thật ấm", "đường về khuya ngoại ô sớm vắng ánh đèn, khi sương lên em hãy về nhà sớm".

Ca khúc anh sẽ đến cùng cơn mưa được lấy cảm hứng từ bộ phim Và Em Sẽ Đến do Son Ye Jin và So Ji Sub diễn xuất - được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa của nhà văn người Nhật Takuji Ichikawa.

Sản phẩm anh sẽ đến cùng cơn mưa chính là một món quà, cũng là câu trả lời từ Hứa Kim Tuyền dành cho những khán giả đang mong chờ sản phẩm hợp tác của anh và GREY D. Nam nhạc sĩ còn hé lộ: "Dù MV ‘anh sẽ đến cùng cơn mưa' được quay hình cuối cùng, nhưng tôi chọn mở màn EP vì ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, sâu lắng, không quá vui, cũng không quá buồn, thích hợp cho người nghe khởi đầu hành trình ‘những tổn thương đã qua’."

Năm 2022 được xem là một năm rực rỡ của nam nhạc sĩ sinh năm 1995. Bên cạnh album đầu tay mang tên Colour quy tụ những giọng ca nổi bật như Tóc Tiên, Trúc Nhân, Hoàng Dũng, Orange... Các sáng tác của Hứa Kim Tuyền còn liên tục "gây bão" khi xuất hiện tại chương trình The Masked Singer Vietnam. Vừa qua, anh còn lọt vào Top 5 hạng mục Nghệ Sĩ Triển Vọng của giải thưởng Ấn Tượng VTV Awards 2022.