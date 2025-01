Hùng Huỳnh khẳng định MV "Chẳng Thể Nhắm Mắt" không vi phạm bản quyền

HHT - Hùng Huỳnh chính thức lên tiếng về tranh cãi xung quanh MV "Chẳng Thể Nhắm Mắt", khẳng định không vi phạm quyền tác giả. Kết luận này đến từ một đơn vị giám định độc lập, xác nhận MV debut của nam ca sĩ đảm bảo tính sáng tạo và nguyên gốc.

Tối 9/1, Hùng Huỳnh chính thức lên tiếng trên trang cá nhân về những lùm xùm xoay quanh MV debut Chẳng Thể Nhắm Mắt. Trên trang cá nhân, anh cảm ơn người hâm mộ đã luôn tin tưởng và khẳng định MV không xâm phạm quyền tác giả như những cáo buộc trước đó từ cộng đồng mạng. Hùng Huỳnh mong rằng sự việc sẽ được khép lại để tập trung vào các sản phẩm âm nhạc sắp tới.

Theo đại diện pháp lý của nam ca sĩ, kết luận giám định khẳng định MV Chẳng Thể Nhắm Mắt không sao chép bất kỳ yếu tố nào từ MV Standing Next To You của Jung Kook (BTS).

Thông tin này khiến các Darling (fan Hùng Huỳnh) "mở cờ trong bụng", nhưng các "quạt" cũng không quên nhắc nhở nam ca sĩ thực hiện lời hứa. Dưới bài đăng mới nhất, fan liên tục để lại những bình luận hài hước như: "Gấu ơi, thực hiện lời hứa nhảy ở phố đi bộ đi!".

MV Chẳng Thể Nhắm Mắt đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp của Hùng Huỳnh sau chương trình Anh Trai "Say Hi". Tuy nhiên, sản phẩm này nhanh chóng gây ra tranh cãi lớn khi bị cư dân mạng cho là "sao chép" ý tưởng từ MV Standing Next To You của Jung Kook (BTS).

Sự việc càng trở nên căng thẳng khi nhà sản xuất âm nhạc Kewtiie có những phát ngôn bị cộng đồng Army (fan BTS) cho là "cà khịa". Điều này đã khiến các fan quyết tâm làm "ra ngô ra khoai", khởi động chiến dịch trên mạng xã hội với hashtag #STOPCOPYINGBTS trên Twitter/X thu hút sự quan tâm lớn.

Không chỉ kêu gọi cộng đồng mạng, các fan còn đồng loạt để lại bình luận tại trang của các nhãn hàng, yêu cầu ngừng hợp tác với Hùng Huỳnh. Trước áp lực ngày càng gia tăng, nam ca sĩ tại thời điểm đó đã phải lên tiếng xin lỗi và tạm ẩn MV Chẳng Thể Nhắm Mắt.