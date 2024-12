Fan BTS yêu cầu HYBE vào cuộc làm rõ nghi vấn MV Hùng Huỳnh đạo nhái Jung Kook

HHT - Động thái của producer Kewtiie giữa tranh cãi MV "Chẳng Thể Nhắm Mắt" (Hùng Huỳnh) bị nghi đạo nhái MV "Standing Next To You" của Jung Kook (BTS) được cho là nguyên nhân chính khiến làn sóng phẫn nộ của V-ARMY lên cao. Các fan Việt đang "đẩy trend" sự việc này trên X, nhận được sự quan tâm từ cộng đồng ARMY quốc tế.

MV Chẳng Thể Nhắm Mắt của Hùng Huỳnh vừa ra mắt đã bị cư dân mạng chỉ ra có nhiều điểm tương đồng từ góc quay, dàn dựng tới trang phục giống với MV Standing Next To You của Jung Kook.

Các fan của Jung Kook nói riêng và cộng đồng ARMY (fandom của BTS) nói chung đồng loạt để lại bình luận ở các bài đăng liên quan trên mạng xã hội, dưới tài khoản chính thức của Hùng Huỳnh yêu cầu đưa ra phản hồi chính thức.

Trong khi phía Hùng Huỳnh vẫn im lặng thì producer của ca khúc - Kewtiie lại không ngồi yên. Chiều 16/12, anh đăng 2 trạng thái trên Threads: Một là bức ảnh Michael Jackson kèm chú thích: "Cũng từ đây mà ra hết mà, gì mà căng", hai là một bài giveaway album Golden của Jung Kook. Động thái của Kewtiie bị cho là "cà khịa", "mỉa mai" những nghi vấn đạo nhái mà cư dân mạng đặt ra.

Người hâm mộ Jung Kook, V-ARMY bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của Kewtiie trên khắp các trang mạng xã hội. Ngay trong đêm 17/12, V-ARMY kêu gọi người hâm mộ "đi khẩu chiến" cũng tranh thủ stream cho Standing Next To You thăng hạng trên Spotify như một cách "dằn mặt".

Đồng thời, nhiều fanpage, blog của BTS, Jung Kook tại Việt Nam cũng kêu gọi cộng đồng fan mass trend trên X (Twitter), tag tài khoản của BigHit Music và HYBE để yêu cầu công ty chủ quản xem xét, vào cuộc làm rõ nghi vấn đạo nhái của Chẳng Thể Nhắm Mắt với Standing Next To You.

Hiện tại, từ khóa "stop copying BTS" (hơn 5.700 bài đăng) và "standing" (112K bài đăng) đang lọt top thịnh hành mạng xã hội X Việt Nam. Các fan đang tiếp tục kêu gọi mass trend để các từ khóa liên quan sớm lọt top thịnh hành toàn cầu.

Ở một số bài đăng trong luồng "mass trend", fan cũng đào lại nghi vấn bài hát Ngạo Nghễ thuộc chương trình Anh Trai "Say Hi" đạo nhái bản hit That That của PSY kết hợp SUGA. Thời điểm bài hát này lên sóng, tranh cãi đã nổ ra khi cư dân mạng cho rằng phần mở đầu của Ngạo Nghễ giống với That That.

Tuy nhiên, ồn ào này sớm qua đi vì không ít netizen chỉ ra vòng hòa thanh khác nhau và vì cả hai bài hát đều mang âm hưởng Latin Dance-pop nên sẽ có phần tương đồng.