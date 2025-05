"Hurry Up Tomorrow": Bộ phim “khó nuốt” nhưng fan lại đứng về phía The Weeknd

HHT - Dù là một dự án đầy tham vọng với sự góp mặt của The Weeknd, Jenna Ortega và Barry Keoghan, "Hurry Up Tomorrow" lại không được giới phê bình đón nhận nồng nhiệt như kỳ vọng.

Ra mắt vào ngày 16/5, Hurry Up Tomorrow đánh dấu lần đầu nam ca sĩ The Weeknd đảm nhận vai trò diễn viên chính trong một bộ phim điện ảnh. Dự án này cũng là lần hiếm hoi một nghệ sĩ âm nhạc đưa trực tiếp tinh thần và nội dung của một album phòng thu vào kịch bản điện ảnh.

Trong phim, The Weeknd vào vai một nhạc sĩ nổi tiếng bị cuốn vào chuyến hành trình tâm lý bất ổn cùng một người lạ đầy bí ẩn. Câu chuyện được cho là phỏng theo chính cuộc sống và nội tâm của nam nghệ sĩ, đặc biệt khi anh từng có nhiều phát ngôn về mặt tối của danh tiếng trong các sáng tác.

Không chỉ đảm nhận vai trò diễn viên, The Weeknd còn sáng tác toàn bộ nhạc nền của phim cùng Daniel Lopatin. Hurry Up Tomorrow được đặt tên trùng với album mới nhất của The Weeknd, do Trey Edward Shults làm đạo diễn. Kịch bản phim được đồng chắp bút bởi Shults, The Weeknd và Reza Fahim - cộng sự thân thiết của nam ca sĩ, từng cùng anh tạo nên series gây tranh cãi The Idol.

Tuy nhiên, chính yếu tố mang đậm chất cá nhân trên đã trở thành điểm gây tranh cãi. Trên Rotten Tomatoes, điểm "cà chua" của phim dừng lại ở mức khá khiêm tốn là 14%, được xếp vào hàng "cà chua thối".

Phim bị nhiều nhà phê bình đánh giá là “rời rạc”, “không có cốt truyện rõ ràng” và “nghiêm trọng một cách khó tiếp cận”. Một số nhận xét khác trên Rotten Tomatoes còn cho rằng đây là một dự án “tự mãn”, “lạc lối”, và “thiếu chiều sâu để thực sự tạo ấn tượng”.

Trái ngược với phản ứng từ các nhà phê bình, một bộ phận khán giả, đặc biệt là người hâm mộ The Weeknd lại dành nhiều lời khen cho phần âm nhạc và hình ảnh đậm chất nghệ thuật của phim.

Trên các nền tảng mạng xã hội như X (Twitter) hay Facebook, một số tài khoản còn bày tỏ quan điểm rằng giới phê bình đang quá khắt khe với The Weeknd, nhất là khi đây là lần đầu anh đảm nhận vai trò diễn viên chính, đồng biên kịch và đồng sản xuất cho một tác phẩm điện ảnh.

Điểm số khán giả trên Rotten Tomatoes đang ở mức 73% (tính đến ngày 17/5), cho thấy một sự phân cực rõ rệt giữa giới chuyên môn và người xem đại chúng.

Trước Hurry Up Tomorrow, The Weeknd cũng từng gây tranh cãi với series The Idol (2023) trên HBO, dự án bị chỉ trích nặng nề về nội dung đến nỗi không được gia hạn mùa hai. Dù vậy, nam nghệ sĩ có vẻ vẫn giữ tinh thần khám phá, tiếp tục thử sức ở mảng điện ảnh bất chấp những ý kiến trái chiều của tác phẩm trước đó.