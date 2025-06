HURRYKNG nghẹn ngào trước hoàn cảnh của cô bé mất ba mẹ do tai nạn giao thông

HHT - Em Xinh "Say Hi" hiện đang thống trị Top Trending YouTube hạng mục Âm nhạc khi ca khúc "AAA" đạt Top 1, ca khúc "Đã Xinh Lại Còn Thông Minh" bám sát nút.

HHT - Sau khi Em Xinh "Say Hi" lên sóng, đông đảo nhanh chóng soi ra mối quan hệ đặc biệt giữa các "Em xinh" và dàn Anh Trai "Say Hi".