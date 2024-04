Huyền Baby đọ sắc bên Hoàng Oanh, nhan sắc của visual nhóm LUNAS ra sao?

HHT - Xuất hiện tại thảm đỏ với "chị đẹp" Hoàng Oanh - nhan sắc của "phú bà" Huyền Baby nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Trên thảm đỏ ELLE BEAUTY AWARDS, Huyền Baby gây chú ý bởi visual "10 điểm". "Chị đẹp" xuất hiện nổi bật với mái tóc xám khói tạo kiểu xoăn lơi cùng đầm đuôi cá sang trọng. Tại sự kiện này, Huyền Baby cũng bất ngờ thắng giải Best Hair Of The Year của tạp chí ELLE.

Vừa qua, Huyền Baby cùng Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh chính thức ra mắt trong nhóm nhạc LUNAS. Tên gọi LUNAS lấy cảm hứng từ Mặt Trăng, đại diện cho vẻ đẹp quyến rũ và thu hút của người phụ nữ trưởng thành. "Tái xuất" trong bộ ảnh debut, Huyền Baby dí dỏm gọi bản thân là "Thủy thủ Mặt Trăng". Với nhan sắc trẻ trung và tạo hình ngọt ngào, "chị đẹp" được fan ưu ái gọi là main visual của LUNAS.