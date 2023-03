Huỳnh My "mỏ hỗn" khiến Á hậu Quỳnh Châu "tắt đài" chỉ bằng một câu hỏi

HHT - Thái độ vênh váo của thí sinh Huỳnh My khi bị loại ở Miss International Queen Vietnam 2023 tập 3 không chỉ khiến Ban giám khảo sững sờ mà còn khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Miss International Queen Vietnam 2023 đã lên sóng tập 3 và nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội bởi màn "combat xưa nay chưa từng có" giữa thí sinh Lý Huỳnh My và Á hậu Quỳnh Châu. Khi Quỳnh Châu hỏi "Vì sao các bạn muốn ở lại tiếp tục với chương trình?", Hà Đan, Shinsa Phạm và Lê Kỳ Hân đã đưa ra nhiều lý do để thuyết phục Quỳnh Châu và BGK giữ mình lại. Riêng Lý Huỳnh My lại tỏ thái độ khiến BGK sốc tới "đứng hình".

Thí sinh Lý Huỳnh My chia sẻ: "Em thấy là khi bước vào vòng này em không chấp nhận vì em thấy em đã cố gắng rất nhiều. Em không có muốn trình bày hay giải thích mình đẹp hay xấu hoặc hơn ai điều gì hết. Em không có được tự tin nhưng mà em tự tin ở đây là mình có một gương mặt Hoa hậu. Và hôm nay em đã bị make-up thành một tone không phù hợp, ê-kíp luôn làm tóc cho em bị rối, bị xù, làm các kiểu để cho em xấu xí đi từng ngày. Em chỉ mong ở đây có một sự công bằng, chính xác, thực tế, uy tín. Em chỉ nói vậy thôi".

Sau khi lắng nghe phần trình bày của các thí sinh, Á hậu Quỳnh Châu liền chia sẻ quan điểm của mình: "Tới bây giờ Châu làm nghề bao nhiêu năm để Châu sống được tới bây giờ vẫn nhờ vào thái độ. Cái quan điểm của Châu là thái độ nhiều khi còn quan trọng hơn cả trình độ. Châu sẽ chọn loại bạn My".

Quyết định của HLV Quỳnh Châu đã khiến Huỳnh My không chấp nhận được và quay lại chất vấn người đẹp sinh năm 1994: "Bạn nói My thái độ là thái độ chỗ nào và ở đâu, bạn nói cho My nghe đi. My đâu có thái độ hoặc My đâu có nói về chương trình hay là gì đâu?".

Trước lời chất vấn của Huỳnh My, HLV Quỳnh Châu chia sẻ rằng bất cứ ai cũng cần phải biết cảm ơn các ê-kíp đã hỗ trợ mình trong phần thi ngày hôm nay. Nhưng Huỳnh My lại tỏ rõ sự bất mãn khi tố ê-kíp liên tục trang điểm trễ cho cô hơn người khác.

Á hậu Quỳnh Châu liền hỏi: "Bạn có biết khi bạn đi thi quốc tế điều đầu tiên bạn phải biết đó là make-up không? Nếu bạn biết tự make-up thì bạn không cần phải nhờ vào ê-kíp; còn nếu bạn nhờ vào ê-kíp và bạn không chỉnh sửa được, bây giờ bạn đổ lỗi cho ê-kíp là sao?". Huỳnh My bất ngờ hỏi ngược lại: "Vậy bạn đã đi thi quốc tế chưa?" khiến Quỳnh Châu phải im lặng còn BGK sốc "toàn tập".

Host Hương Giang đã phải quay sang và hỏi thẳng Dược Sĩ Tiến bởi quyết định của anh trong tập 1 của cuộc thi: "Anh là người đã trao cơ hội cho thí sinh Huỳnh My với một lý do anh tin rằng đây là cơ hội để bạn thay đổi hình ảnh so với mùa 1. Ngày hôm nay anh có nhận xét gì?". Dược Sĩ Tiến liền nói: "Anh tiếc cho em lắm My". Đáp lại sự quan tâm của Dược Sĩ Tiến, Huỳnh My nói: "Em cảm ơn anh đã loại em, em cảm ơn. Tất cả mọi người đã loại cho em được sống tự do".

Sau khi Huỳnh My rời đi, 3 thí sinh Hà Đan - Shinsa Phạm - Kỳ Hân đã tiếp tục thuyết phục các vị giám khảo giữ mình lại. Cuối cùng, Kỳ Hân của Team Đỏ - Quỳnh Hoa đã phải dừng chân tại tập 3 của chương trình.