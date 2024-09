Hwasa tái xuất sau 1 năm nghỉ: Đầu tư khủng nhưng chất lượng gây tranh cãi

HHT - Vừa được "thả xích", album "[O]" của Hwasa cùng ca khúc chủ đề "NA" đang bị cho là có chất lượng đi xuống.

Sau 1 năm vắng bóng trên đường đua K-Pop, Hwasa chính thức tái xuất với mini album [O]. Đây là màn trở lại được rất nhiều fan mong chờ kể từ thành công vang dội của album María vào 4 năm trước. [O] mang tới cả những màu sắc cũ lẫn khía cạnh mới của Hwasa.

Bài hát chủ đề trong album này mang tên NA. NA là lời tuyên ngôn nghệ thuật, khẳng định sự độc lập và cá tính mạnh mẽ của Hwasa. Đây là bản nhạc Dance có tiết tấu nhanh với cách phối khí tối giản, tập trung vào âm bass mạnh mẽ. Cấu trúc bài nhạc được xây dựng tương đối an toàn để "nhường spotlight" cho màn biểu diễn vũ đạo cuốn hút của nữ ca sĩ.

MV được đầu tư hoành tráng nhưng vẫn không thể chiều lòng khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng âm nhạc, phong cách trong lần comeback này kém xa so với album đầu tay María. Tổng thể NA quá nhàm chán, lộn xộn, thiếu đi một điểm nhấn khiến người qua đường "dính" ngay trong lần đầu tiên.

Chất lượng âm nhạc của cô bị cho là xuống dốc nghiêm trọng và thiếu đi nét riêng. Một năm trước là I Love My Body mang hơi hướng của Meghan Trainor, hiện tại là NA như nhạc của PSY nhưng lại kém thời thượng hơn.

Khán giả Hàn Quốc bình luận trên Pann:

"Bài hát không dở nhưng đã quá lỗi thời. Thật lòng tôi nghĩ Hwasa khó lòng bật lên với ca khúc này".

"Cấu trúc bài hát được làm ẩu tả đến mức khó tin đây là thành phẩm ra sau một năm làm nhạc".

"Nghe chơi thì được, không khó nghe nhưng cũng không dính tai".

"Bài hát nhàm chán làm lãng phí tài năng của Hwasa" ...

Ngoài ca khúc chủ đề NA, mini album còn bao gồm nhiều bài hát khác nhau như Road, EGO, OK NEXT, just want to have some fun và O. Mỗi bài hát mang một thông điệp riêng, thể hiện sự đa dạng trong khía cạnh âm nhạc của Hwasa và những điều nữ ca sĩ muốn truyền tải đến khán giả.