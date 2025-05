Ironheart: Thiên tài tuổi teen tiếp quản di sản của Iron Man

HHT - Sau 8 năm kể từ phần hai, loạt phim ảo thuật - hành động nổi tiếng “Now You See Me” (Phi Vụ Thế Kỷ) chính thức trở lại với phần ba mang tên “Now You See Me: Now You Don’t” với nhiều gương mặt trẻ được bổ sung vào đội hình.