Iwájú - dự án phim hoạt hình mới nhất của Disney liệu có phải nước đi mạo hiểm?

HHT - Từng nhận nhiều "gạch đá" về việc biến đổi màu da các nàng công chúa trong phim chuyển thể, nay Disney làm hẳn một dự án hoạt hình xoay quanh người da màu, liệu số phận của tác phẩm này sẽ ra sao?

Vài năm trở lại đây, Disney bị nhiều khán giả quay lưng vì loạt tác phẩm phim chuyển thể mà hãng đã và đang thực hiện. Điển hình là cả hai thương hiệu nổi tiếng The Little Mermaid và Snow White đều được đóng chính bởi nữ diễn viên da màu, đi ngược lại với nguyên tác hoạt hình. Nhiều khán giả còn tuyên bố không xem Nàng Tiên Cá bản live-action và lên án Walt Disney rằng hãng đã không tôn trọng những đứa con tinh thần của chính mình.

Trước làn sóng tẩy chay vẫn chưa hề lắng xuống đó, nay Disney lại cho ra mắt Iwájú - một bộ phim lấy bối cảnh ở Nigeria (Tây Phi) và có nhân vật trung tâm là một cô bé da màu. Iwájú được xác nhận là "phim hoạt hình gốc dài tập" đầu tiên của Walt Disney Animation Studios, do hãng hợp tác cùng công ty giải trí Kugali Media sản xuất.

Câu chuyện của Iwájú đặt bối cảnh tại thành phố Lagos, nơi được mệnh danh là "thủ đô văn hóa của Nigeria". Nhà sáng tạo Kugali Ziki Nelson tiết lộ, phim sẽ khám phá về các chủ đề bất bình đẳng và phân chia giai cấp mà ông mô tả là "đang xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của người dân Nigeria và các nơi khác trên thế giới".

Đạo diễn Ziki Nelson cũng cho biết bộ phim khai thác các hiện trạng xã hội của người da màu một cách thật nhẹ nhàng qua góc nhìn của trẻ thơ. "Chúng ta đào sâu vào vấn đề, tìm hiểu cách nó ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội như thế nào. Từ đó tác phẩm có thể truyền cảm hứng, mong muốn, khát vọng cố gắng và thiết kế xã hội tích cực hơn", Ziki Nelson chia sẻ.

Iwájú, trong ngôn ngữ Yoruba tạm dịch là "mặt trước", ở đây ta có thể hiểu là "tương lai". Ngoài mang ý ẩn dụ cho thông điệp về tương lai của cộng đồng người da màu, "iwájú" cũng là hình ảnh chủ đạo của phim. Trailer phim gây ấn tượng với khán giả bởi sự kết hợp độc đáo, bắt mắt giữa các yếu tố văn hóa truyền thống Tây Phi và khoa học viễn tưởng.

Dù các tác phẩm của Disney đang vướng phải nhiều tranh cãi về sắc tộc, song với những gì mà Iwájú đang có, phim vẫn có cơ hội tỏa sáng trên thị trường. Trong quá khứ, các dự án về công chúa da màu như The Princess and the Frog (2009), Moana (2016) hay cả bản hoạt hình lẫn live-action của Aladdin đều được khán giả đón nhận.

Bởi suy cho cùng, thứ làm người xem quay lưng với live-action của Disney không phải vì vấn đến màu da, mà là do hãng phim không tôn trọng nguyên tác, đi ngược với tạo hình vốn có của các nàng công chúa. Đa phần khán giả đại chúng vẫn hoan nghênh các tác phẩm đa dạng sắc tộc, những chủ đề mới chưa từng được khai thác, miễn là phim đảm bảo được chất lượng và có góc nhìn đa chiều.

Iwájú dự kiến khởi chiếu trên nền tảng Disney+ vào ngày 28/2/2024 sắp tới.