7 bộ phim Ghibli cùng bạn chữa lành: "Mộ Đom Đóm" nhắc nhở ta trân trọng hòa bình

HHT - Dù đa phần hoạt hình Ghibli mang phong cách nhẹ nhàng, tươi sáng, nhưng hai trong Top 3 phim hay nhất lại có màu sắc trầm buồn song hành cùng những thông điệp mang tính thời đại.

The Boy and the Heron (97%)

Là dự án mới nhất của nhà Ghibli ra mắt năm 2023, The Boy and the Heron (Thiếu Niên Và Chim Diệc) lấy bối cảnh giai đoạn cuối Thế Chiến thứ 2, khi xã hội Nhật Bản đang trải qua nhiều biến cố lớn. Phim theo chân Mahito, một cậu bé vừa mất mẹ trong vụ ném bom ở bệnh viện Tokyo.

Sau khi cha tái hôn, Mahito theo cha chuyển đến một dinh thự ở vùng nông thôn để sống cùng gia đình mới. Tại đây, Mahito gặp phải một con chim Diệc biết nói. Nó liên tục quấy nhiễu Mahito và hứa nếu cậu đồng ý đi theo nó, nó sẽ đưa mẹ cậu trở về.

Dù là tác phẩm công chiếu vào năm 2023 nhưng hình ảnh của The Boy and the Heron vẫn được làm từ nét vẽ tay truyền thống - đặc trưng đã tồn tại hơn hai thập kỷ của phim Ghibli. Phim đưa người xem vào một thế giới ma thuật, phô diễn sự trù phú vô hạn của trí tưởng tượng. Đạo diễn Miyazaki Hayao cũng gửi nhiều thông điệp vào nội dung phim, từ cách ác ý tồn tại đến cách trở thành người mà chúng ta muốn trở thành.

Kiki's Delivery Service (98%)

Kiki's Delivery Service (Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki) sản xuất năm 1989, cốt truyện phim xoay quanh cuộc hành trình của một nữ phù thủy nhỏ tuổi tên Kiki. Theo truyền thống của gia đình, khi đến tuổi 13, Kiki phải rời ngôi nhà quen thuộc và di chuyển đến nơi khác để tiếp tục việc học.

Sau khi gặp đủ gian truân từ việc đụng phải thời tiết xấu đến suýt gây náo loạn trên khu phố của con người, Kiki cuối cùng cũng tìm được một chốn yên bình để định cư. Cô bé đã sử dụng năng lực bay với cây chổi thần của mình hành nghề chuyển phát.

Dù lấy chủ đề ma thuật nhưng Kiki's Delivery Service không phát triển những câu chuyện "đao to búa lớn" như Harry Potter hay Fantastic Beasts. Phim mang đến những thước phim gần gũi, dễ chịu. Thông qua cuộc hành trình của phù thủy nhỏ Kiki, người xem dễ dàng thấy đồng cảm vì nó giống một đoạn nào đó trong chặng đường "học lớn" của chính mình.

Grave of the Fireflies (100%)

Vị trí top 1 trong danh sách lần này xướng tên Grave of the Fireflies (Mộ Đom Đóm), một phim điện ảnh ra mắt năm 1988 của đạo diễn Takahata Isao. Khác với những tác phẩm mang phong cách tươi sáng của Ghibli, Mộ Đom Đóm có màu sắc tương đối u tối, ảm đạm. Phim được sản xuất dựa theo cuốn tiểu thuyết được viết dưới dạng bán tự truyện của nhà văn Nosaka Akiyuki.

Được đặt trong bối cảnh cuối Thế Chiến thứ Hai ở Nhật Bản, Grave of the Fireflies kể câu chuyện của hai đứa trẻ mồ côi tên Seita và Setsuko. Hai anh em mất mẹ sau cuộc thả bom ở thành phố Kobe, trong khi cha đang ở chiến trường không rõ ngày trở về.

Sau khoảng thời gian sống trong tủi hờn với những người họ hàng xấu tính, nhẫn tâm, Seita đã quyết định dẫn em mình bỏ nhà ra đi. Trong giai đoạn lương thực khan hiếm, cuộc sống lang bạt của hai anh em không hề dễ dàng. Setsuko bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, còn Seita phải đi trộm nhu yếu phẩm, thức ăn và bị đánh đập.

Tương tự các bộ phim Ghibli khác, Grave of the Fireflies được chú ý bởi chất lượng về mặt nội dung lẫn hình ảnh. Song, điều khiến Mộ Đom Đóm trở nên đặc biệt là phim mang những vẻ đẹp hiếm có khi kết hợp giữa nghệ thuật và hiện thực trần trụi. Câu chuyện trong phim lấy nước mắt của nhiều khán giả, đồng thời nhắc nhở ta biết trân trọng hòa bình và những điều quá đỗi bình dị ta đang sở hữu.