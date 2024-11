Jin tung album "Happy": MV đầy năng lượng tích cực, có chi tiết gợi nhớ BTS

HHT - Jin chính thức gia nhập đường đua âm nhạc với album đầu tay "Happy". Mỗi bài hát là một thể loại, một câu chuyện với những khía cạnh mới mẻ của anh cả nhà BTS. Đặc biệt, ca khúc "Heart On The Window" với sự góp giọng của Wendy (Red Velvet) khiến fan bất ngờ bởi chất giọng "over hợp".

Ngày 15/11, Jin (BTS) chính thức phát hành album Happy và bài hát chủ đề Running Wild. Như nam thần tượng từng tiết lộ, album là tổ hợp đa dạng như "hương vị soda đến kẹo nổ và sô-cô-la đen", mỗi bài hát mang đến một màu sắc riêng biệt, thể hiện tính cá nhân mạnh mẽ của anh cả nhà BTS.

Running Wild đánh dấu sự kết hợp của Jin và trưởng nhóm Gary Barlow của ban nhạc Anh Quốc huyền thoại Take That. Ca khúc thuộc thể loại pop-rock, hòa cùng âm thanh new wave, trong đó giọng hát tươi sáng của Jin góp phần truyền tải thông điệp hướng tới hy vọng một cách kiên trì, không mệt mỏi.

MV Running Wild lấy bối cảnh như một bộ phim khoa học viễn tưởng. Tại đây, Jin đối diện với cảnh tượng hỗn loạn của thế giới do thiên thạch rơi. Bất chấp dòng người vội vã bỏ chạy, Jin cùng chú cún cưng chọn cách tận hưởng trọn vẹn những phút giây cuối cùng tại thế gian.

Anh chọn cho mình cách sống chậm lại giữa tình thế gấp rút, tận hưởng một bộ phim hay, cùng đi dạo mua sắm và ngắm nhìn cái cách mà loài người gắn kết với nhau thông qua hai chữ "tình yêu". Có lẽ trong cảnh khốn cùng nhất, tình cảm giữa người và người lại sáng lên như một sức mạnh và là điều đẹp đẽ nhất.

Bên cạnh Running Wild, album đầu tay của Jin còn có 5 bài hát khác là I'll Be There, Another Level, Falling, Heart on the Window và I Will Come to You. Album Happy mang lại nhiều khía cạnh mới lạ hơn cả hình ảnh vocal nhà BTS, giúp người hâm mộ khám phá đa dạng hơn khía cạnh và khả năng ca hát của Jin.

Heart on the Window đem tới màn kết hợp mới lạ của Jin và Wendy (Red Velvet). Ca khúc mang âm hưởng pop-rock, chất giọng ngọt ngào của hai thần tượng tạo nên một bản tình ca sôi động, dễ thương nhưng cũng không kém phần da diết.

Jin sẽ xuất hiện trên chương trình The Tonight Show cùng Jimmy Fallon để quảng bá cho Running Wild vào ngày 20/11 tới đây.