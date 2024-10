I'll be there: Jin BTS hóa nghệ sĩ đường phố, giữ lời hứa luôn sát cánh bên ARMY

HHT - Với "I'll be there", Jin (BTS) chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc sau 2 năm kể từ album solo "The Astronaut". Trong đó, nghệ sĩ đường phố Jin thể hiện sự gắn bó sâu sắc của mình với tiếng ca truyền cảm hứng, với người hâm mộ và với cuộc sống muôn màu.