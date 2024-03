Nam diễn viên đóng vai phản diện trong "Dune 2" là ai mà khiến khán giả mê mệt?

HHT - Từ những hình ảnh nhá hàng trước thềm phim lên sóng, nhiều cư dân mạng đã phát hiện lễ đường của cặp đôi chính Baek Hyun Woo - Hong Hae In hao hao lễ cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin. Nhưng không chỉ dựng cổng hoa, tới nơi ghi hình cho hôn lễ cũng chính là nơi tổ chức đám cưới của BinJin (tên cặp đôi của Hyun Bin và Son Ye Jin).

HHT - Sau thời gian vắng mặt vì lý do sức khỏe, bỏ lỡ màn ra mắt cùng BABYMONSTER, Ahyeon đã chính thức trở lại đội hình thông qua visual film mới nhất. Cư dân mạng xuýt xoa với khí chất center sáng bừng khung hình của cô, cũng đặt kỳ vọng YG sẽ có chiến lược đúng đắn để giúp BABYMONSTER bùng nổ.

HHT - PSYCHIC FEVER chính là chủ nhân của giai điệu "Just like Dat" gây sốt trên TikTok đầu năm nay. Nhóm vừa có lần thứ hai tới TP.HCM biểu diễn và không giấu sự mê đắm với nhiệt huyết của khán giả lẫn ẩm thực Việt Nam.

HHT - Mạch phim của "Queen of Tears" tập 2 chậm hơn tập 1 một chút nhưng vẫn hấp dẫn. Không có nhầm lẫn nào cả, Hong Hae In (Kim Ji Won) thực sự mắc phải ung thư và chỉ còn sống được 3 tháng. Sự xuất hiện của nhân vật mới Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) dự đoán còn nắm giữ nhiều bí ẩn hơn cả thân phận người yêu cũ của Hae In.