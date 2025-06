Joo Ji Hoon - Shin Min Ah: 3 lần hợp tác chấn động, quyết không lặp lại quan hệ

HHT - Đã 18 năm kể từ lần hợp tác đầu tiên, bộ đôi Joo Ji Hoon và Shin Min Ah sẽ tái ngộ trong dự án phim chuyển thể từ truyện tranh "Hoàng Hậu Tái Hôn" (The Remarried Empress). Cặp đôi hóa thân thành hoàng hậu Navier và hoàng đế Sovieshu, hứa hẹn đây mang đến một câu chuyện đầy kịch tính.

Hai lần hợp tác ăn ý tới mức bị đồn hẹn hò

Khởi đầu cho "mối duyên" màn ảnh của Joo Ji Hoon và Shin Min Ah là bộ phim Lucifer vào năm 2007, cùng Uhm Tae Woong khắc họa cốt truyện đầy thù hận và bí ẩn.

Joo Ji Hoon vào vai Oh Seung Ha, một luật sư trẻ thành đạt nhưng mang trong mình mối hận thù sâu sắc với Kang Oh Soo (Uhm Tae Woong) - một cảnh sát tài ba. Mối quan hệ giữa hai người càng trở nên phức tạp khi cả hai cùng đem lòng yêu Seo Hae In (Shin Min Ah), một thủ thư xinh đẹp, dịu dàng, sở hữu khả năng ngoại cảm.

Hai năm sau thành công của Lucifer, Joo Ji Hoon và Shin Min Ah tái ngộ trên màn ảnh rộng với bộ phim hài lãng mạn The Naked Kitchen. Đây là lần thứ hai họ sánh đôi, nhưng mối quan hệ trong phim lần này hoàn toàn khác biệt.

The Naked Kitchen chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Nhật Bản, xoay quanh cuộc đời của một người phụ nữ đã kết hôn nhưng lại đem lòng yêu mến một người đàn ông khác. Shin Min Ah vào vai người vợ có mối quan hệ "ngoài luồng", trong khi Joo Ji Hoon đảm nhận vai "kẻ thứ ba", một quản lý thành đạt nhưng đam mê nấu bếp. Cùng với Kim Tae Woo trong vai người chồng, bộ ba đã mang đến một câu chuyện tình yêu đầy phức tạp, phơi bày những góc khuất trong hôn nhân và tình cảm.

Trong quá trình hợp tác ở bộ phim này, Joo Ji Hoon và Shin Min Ah thậm chí còn vướng tin đồn hẹn hò ngoài đời. Nam diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận trong một buổi phỏng vấn, khẳng định họ chưa từng đi ăn riêng và tin đồn có thể xuất phát từ việc họ đóng chung hai tác phẩm liên tiếp.

Tái hợp đầy bất ngờ trong "Hoàng Hậu Tái Hôn"

Và giờ đây, sau gần hai thập kỷ kể từ lần đầu hợp tác, Joo Ji Hoon và Shin Min Ah lại một lần nữa tái ngộ trong dự án phim chuyển thể từ webtoon Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress).

Joo Ji Hoon vào vai Hoàng đế Sovieshu Vict của đế chế phương Đông, một người đàn ông quyền lực và đầy mâu thuẫn. Shin Min Ah vào vai Hoàng hậu Navier Ellie Trovi, một người phụ nữ tận tụy, tài giỏi và luôn hết lòng vì đế chế.

Tuy nhiên, cuộc đời của Navier hoàn toàn thay đổi bởi sự xuất hiện của Rashta Isqua (Lee Se Young), một nô lệ thấp kém. Rashta không chỉ khiến Hoàng đế Sovieshu Vict say đắm mà còn khiến anh ta ruồng bỏ Hoàng hậu Navier. Sau biến cố này, thay vì chìm đắm trong đau khổ, Navier đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là rời khỏi đế quốc và tái hôn với Heinrey Alles Lazlo (Lee Jong Suk), người mang thân phận cao quý khi là Hoàng tử của đế quốc phương Tây.

Ngay khi thông tin về dàn diễn viên của phim được tiết lộ, dự án tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn. Khán giả bày tỏ sự phấn khích và có nhiều bình luận cho rằng các diễn viên, đặc biệt là Joo Ji Hoon trong vai Sovieshu Vict cứ như thể bước ra từ truyện.

Hoàng Hậu Tái Hôn hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện đầy kịch tính về âm mưu chính trị, sự phản bội, và hành trình Navier vượt qua nghịch cảnh để khẳng định bản thân, tìm kiếm hạnh phúc mới. Sự tái hợp của Joo Ji Hoon và Shin Min Ah trong một bối cảnh cổ điển đầy quyền lực và những tuyến truyện phức tạp chắc chắn sẽ là điểm nhấn khó bỏ qua.