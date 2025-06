Jung Hae In đẹp trai vẫn gây tranh cãi vì không cân được đồ tại Milan Fashion Week

HHT - Sự xuất hiện của Jung Hae In tại show diễn của Dolce & Gabbana tại Milan đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Vừa qua, Jung Hae In đã xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Milan (Milan Fashion Week Men's Spring Summer 2026) với vai trò đại sứ toàn cầu của Dolce & Gabbana.

Tại sự kiện, nam diễn viên Love Next Door diện bộ tuxedo đen trắng có kiểu dáng cổ điển, thể hiện tinh thần thanh lịch và tối giản đặc trưng của nhà mốt nước Ý. Chiếc trâm cài trên ve áo là điểm nhấn tinh tế, góp phần hoàn thiện tổng thể trang phục. Anh để kiểu tóc side part được vuốt keo gọn gàng, góp phần tôn lên đường nét gương mặt điển trai.

Ngay khi xuất hiện, nam diễn viên người Hàn Quốc nhanh chóng trở thành tâm điểm ống kính truyền thông. Tuy nhiên, bộ trang phục của Jung Hae In lại gây ra nhiều tranh cãi. Trên các diễn đàn tại Hàn Quốc, nhiều người cho rằng bộ đồ của nam diễn viên thiếu điểm nhấn và "dìm dáng" của anh.

Dưới loạt ảnh được ghi lại bởi Getty Images, phản ứng trái chiều tiếp tục nổ ra. Không ít cư dân mạng cho rằng stylist đã chọn một bộ trang phục có phom dáng chưa thật sự tôn dáng, khiến Jung Hae In trông "lọt thỏm" trong khung hình và mất điểm trước dàn khách mời quốc tế.

Đây không phải lần đầu Jung Hae In bị nhận xét “chìm” trong các sự kiện thời trang lớn. Trước đó, khi còn hợp tác với Dior, anh cũng từng bị đánh giá là chưa tạo được dấu ấn rõ nét với các thiết kế cao cấp. Dù sở hữu ngoại hình sáng và vóc dáng lý tưởng, phong cách thời trang của Jung Hae In vẫn bị cho là an toàn, thiếu sự đột phá.

Ở chiều ngược lại, nhiều fan lên tiếng bênh vực nam diễn viên, cho rằng nguyên nhân chủ yếu nằm ở cách lựa chọn trang phục và stylist. Không ít người tin rằng, nếu được xây dựng phong cách gần gũi hơn như thời trang đường phố hoặc thể thao hiện đại, vốn rất hợp với hình ảnh thường ngày của anh, thì hiệu ứng thị giác sẽ tốt hơn nhiều.



Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận sức hút và vị thế của Jung Hae In trong làng thời trang. Công chúng kỳ vọng anh sẽ có sự bứt phá về mặt hình ảnh trong tương lai, ít nhưng chất lượng hơn.