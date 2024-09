Love Next Door tập 15, 16: Seok Ryu - Seung Hyo quyết cưới mặc hai mẹ phản đối

HHT - Choi Seung Hyo và Bae Seok Ryu sẽ còn khá gian nan mới có thể chính thức về chung nhà vì hai mẹ vẫn đang "chiến tranh nóng". Liệu fan của "Love Next Door" (Con Trai Bạn Mẹ) có được ăn cưới qua màn hình hay không?

Cuối tập 14 Love Next Door, không khí cảm động chuyển qua cảm lạnh. Seung Hyo (Jung Hae In) còn đang vui mừng ôm lấy Seok Ryu (Jung So Min) sau khi cô đồng ý lời cầu hôn, thì đúng lúc bố mẹ hai bên bắt gặp. Sáu người 12 con mắt "xịt keo" tại chỗ. Nửa đầu tập 15 chắc chắn là không khí căng thẳng (pha hài hước) vì cuộc chiến của 2 mẹ Mi Sook và Hye Sook còn chưa kết thúc thì đã "bắt tại trận" Seung Hyo và Seok Ryu.

Teaser tập 15 cũng hé lộ sự phản đối kịch liệt của hai mẹ về mối nhân duyên này. Nhưng mẹ giơ "thẻ đỏ" thì vẫn còn hai bố ủng hộ. Mi Sook và Hye Sook cũng là bạn thân vài chục năm, lại có cả một hội "hoa oải hương" hòa giải nên cuộc xung đột cỏn con này có lẽ sẽ sớm dịu đi.

Hai nhà biết chuyện, Seung Hyo và Seok Ryu cũng thoải mái hẹn hò mà không cần che giấu. Cả hai cùng với Mo Eum (Kim Ji Eun) và Kang Dan Do (Yun Ji On) hứa hẹn sẽ "rải đường" tràn màn hình trong 2 tập tới. Bộ tứ trông như sẽ cùng nhau cải tạo một nơi nào đó.

Sự nghiệp của Choisseung và Seok Ryu đều thuận lợi. Lời cầu hôn được chấp nhận, bố mẹ ủng hộ. Những gì còn thiếu và được khán giả trông chờ ở tập cuối có lẽ là một hôn lễ đẹp như mơ của Seung Hyo và Seok Ryu. Những tập đầu, cô tặng cho anh một cây lựu (tên Seok Ryu trong tiếng Hàn nghĩa là quả lựu). Nếu đạo diễn sử dụng bé cây này để đại diện cho mối liên kết giữa cặp đôi chính, cây lớn nhanh, xanh tốt hơn qua mỗi bước tiến của 2 người, thì khi cây lựu ra quả, liệu có nghĩa là Seok Ryu và Seung Hyo sẽ đón em bé?

Đây chỉ là những dự đoán cho 2 tập cuối cùng của Love Next Door. Khán giả đều mong đợi sẽ có một cái kết thật đẹp cho tất cả nhân vật. Người hâm mộ đang nỗ lực "xin vía" những bộ phim trước của tvN năm nay để cũng được thấy Seok Ryu và Seung Hyo mặc đồ cưới.