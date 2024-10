Love Next Door tập cuối: Jung So Min, Hae In mặc lễ phục nhưng không cưới

HHT - "Love Next Door" (Con Trai Bạn Mẹ) đã khép lại hành trình với một kết thúc ngọt ngà, nhưng cũng khiến khán giả hẫng nhẹ vì muốn được ăn cỗ cưới của Seok Ryu - Seung Hyo.

Gì cũng có chỉ thiếu một lễ đường

Trước khi tiến tới tập 16, Bae Seok Ryu (Jung So Min) đã đồng ý lời cầu hôn của Choi Seung Hyo (Jung Hae In). Hai mẹ cũng làm hòa, ủng hộ hết mình cho 2 con nên duyên. Love Next Door tập cuối có cảnh Seok Ryu đi thử váy cưới, Choisseung mặc tuxedo. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, không có đám cưới này được tổ chức cả.

Seok Ryu muốn hoãn ngày cưới lại 1 năm, để ổn định sự nghiệp và chờ bạn thân Mo Eum (Kim Ji Eun) trở về cùng ăn mừng. Cô nảy ra ý tưởng để các mẹ mặc váy cưới chụp ảnh kỷ niệm. Choi Seung Hyo cũng hoàn thành mong ước có một bức ảnh gia đình nghiêm túc, vui vẻ, đúng nghĩa, với bố mẹ và cả vợ tương lai của anh. Phim kết thúc ở 10 tháng sau, khi Choisseung và Seok Ryu hẹn nhau cùng đi bàn bạc về việc xây nhà riêng của 2 người.

Biết rằng cặp đôi sẽ hạnh phúc bên nhau nhưng khán giả vẫn chưa thỏa mãn, cảm thấy tiếc nuối vì diễn biến bị bỏ lửng. Đạo diễn và biên kịch đã tua nhanh thời gian tới 10 tháng sau, vậy tại sao không tăng thêm 2 tháng để người xem được thấy Choisseung và Seok Ryu bước vào lễ đường? Một số khán giả cho rằng Love Next Door tập 16 nên làm gọn gàng để đem tới cái kết tròn trịa, viên mãn nhất, thay vì cho cặp đôi chính dằng dai.

"Đáng yêu đó nhưng tui muốn đám cưới."

"Họ đã làm tới bước này rồi, sao không để cho Mo Eum về luôn rồi cả hai cưới nhau."

"Cả cặp chính lẫn phụ để kết mở dù biết chắc chắn là hạnh phúc. Tôi kỳ vọng nhiều lúc xem teaser, ngóng ảnh cưới của Jung Hae In và Jung So Min, nhưng nhận một "cú lừa" từ tập cuối."

"Twist tới phút cuối vậy sao biên kịch, không cưới nhau trên phim thì làm ngoài đời được không, Jung-Jung couple forever."

Kết thúc với rating cao nhất nhưng chưa đột phá

Love Next Door tập 16 đạt rating toàn quốc là 8,5%, cao nhất trong các tập đã phát sóng. Tỷ suất người xem thấp nhất là 4.3% (rơi vào tập 3). Nhìn chung, rating của Love Next Door không thấp, phim cũng lọt top thịnh hành tại nhiều quốc gia trên các nền tảng OTT.

Dàn diễn viên của phim đều là những cái tên quen thuộc với công chúng Hàn. Bộ tứ chủ lực Jung Hae In, Jung So Min, Yun Ji On, Kim Ji Eun diễn xuất tốt. Love Next Door là dự án phim rom-com đầu tiên mà nam thần họ Jung đóng chính. Trong khi So Min được mệnh danh là "nữ hoàng" của thể loại này. Love Next Door còn là tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi đạo diễn, biên kịch làm nên thành công vang dội châu Á của Hometown Cha-Cha-Cha.

Tất cả những nhân tố đó khiến công chúng đặt kỳ vọng lớn cho phim. Nhưng kịch bản theo mô-típ cũ, cách triển khai dễ đoán, vài câu thoại bị sến... là những điểm trừ khiến Love Next Door gây thất vọng, nhận về nhiều lời chê của khán giả nội địa. Vì thế, xét về mặt số liệu, những gì phim đạt được là ổn nhưng thiếu đột phá.