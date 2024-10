Justin Bieber trở lại sân khấu sau bê bối của Diddy, đăng bài tưởng nhớ Liam Payne

HHT - Tiếp tục giữ màu sắc đáng yêu và năng động, ILLIT khẳng định bản thân trong mini album thứ hai đa màu, đa dạng. Ca khúc chủ đề "Cherish (My Love)" có cốt truyện mới lạ, song dường như vẫn chưa đột phá.

HHT - "Cẩm Tú An Ninh" dần tập trung sâu vào cuộc đấu trí của La Thận Viễn và Lục Gia Học. Trong khi đó, La Nghi Ninh bắt đầu lần ra manh mối kẻ thực sự khiến mẹ nàng qua đời.

HHT - Cuối tập 10 của "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục), trông như Han Da On đã đỡ nhát đâm của Paimon cho Kang Bit Na/ Justitia. Nhưng chàng thanh tra có "đi bán muối" nhanh như vậy?