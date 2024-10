Liam Payne - cựu thành viên nhóm One Direction đột ngột qua đời ở tuổi 31

HHT - Ca sĩ Liam Payne, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction, được thông báo qua đời sau khi ngã xuống từ ban công tại một khách sạn ở thủ đô Buenos Aires, Argentina.

Cảnh sát địa phương cho biết họ đã nhận được một cuộc gọi từ khách sạn ở khu phố Palermo về "một người đàn ông hung hăng, có thể đang sử dụng rượu và chất kích thích". Quản lý khách sạn nói rằng ông đã nghe thấy một tiếng động lớn phía sau khách sạn. Khi cảnh sát đến nơi, họ đã phát hiện một người đàn ông ngã xuống từ ban công phòng anh ấy.

Nhân viên cấp cứu sau đó xác nhận Liam Payne đã thiệt mạng.

Payne tới thủ đô Buenos Aires, Argentina để tham dự buổi trình diễn của Niall Horan, cũng là cựu thành viên nhóm One Direction. Người hâm mộ không nhận thấy dấu hiệu gì bất thường trước đó từ nam ca sĩ. Hôm thứ Tư, trước khi thiệt mạng, Payne quay video hào hứng kể về chuyến đi trên Snapchat. Anh cưỡi ngựa, chơi polo và đang mong về nhà để gặp cún cưng.

Charlie Puth là một trong những ngôi sao đầu tiên lên tiếng khi biết tin. Anh chia sẻ khoảnh khắc nói cười vui vẻ cùng Liam Payne cùng dòng trạng thái: "Tôi bị sốc nặng. Liam rất tốt bụng với tôi. Anh ấy là một trong những nghệ sĩ lớn đầu tiên mà tôi có cơ hội cộng tác. Tôi không thể tin rằng anh ấy đã ra đi."

Liam Payne nổi tiếng từ năm 16 tuổi khi tham gia chương trình X Factor bản Anh vào năm 2010. Anh được chọn tham gia nhóm One Direction, cùng Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan và Louis Tomlinson. Tuy chỉ đứng hạng ba chung cuộc, One Direction vô cùng thành công với loạt hit toàn cầu What Makes You Beautiful, Drag Me Down, Story Of My Life... Năm 2016, nhóm tuyên bố tạm dừng hoạt động để các thành viên theo đuổi sự nghiệp riêng.