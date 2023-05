Kay Trần làm mới bản hit một thời, đụng độ Sơn Tùng M-TP trên đường đua Top trending

HHT - Vẫn giữ vững tinh thần tích cực, vui tươi trong bản hit "Mắt Nai Cha Cha Cha", Hứa Kim Tuyền đã viết lyrics mới cho "Mắt Nhìn Tim Thấy" trên nền giai điệu cũ để kể một câu chuyện không của riêng ai.

Tối 7/5, Kay Trần phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Mắt Nhìn Tim Thấy. Không ra mắt MV như nhiều nghệ sĩ khác, Kay Trần đã lựa chọn thực hiện một video dance với phần vũ đạo tinh nghịch trong lần trở lại này. Mắt Nhìn Tim Thấy là ca khúc được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền remake từ bản hit đình đám một thời - Mắt Nai Cha Cha Cha của ca sĩ Hồng Ngọc.

Nam ca sĩ cho biết thông qua lần trở lại này, bản thân mong muốn có thể truyền tải năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan đến các khán giả. Sau khi ra mắt, Mắt Nhìn Tim Thấy hứa hẹn sẽ chinh phục người hâm mộ nhờ vũ đạo dễ thực hiện và giai điệu thân quen.

Ngay sau màn trở lại của Kay Trần, không ít netizen đã gọi tên Sơn Tùng M-TP khi cả hai đều cùng ra mắt sản phẩm mới cùng một thời điểm. Trước đó, vào lúc 0h ngày 5/5, Sơn Tùng đã trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên Making My Way. Đây là bài hát đầu tiên được nam ca sĩ phát hành kể từ khi vướng phải những ồn ào liên quan đến MV There's No One At All cùng loạt lùm xùm khác khi nhiều nhân sự rời khỏi công ty, bao gồm cả Kay Trần.

Trước thềm tái xuất vào đêm 5/5, Sơn Tùng liên tục đăng tải video kêu gọi người hâm mộ "đặt lịch hẹn" đón chờ nghe ca khúc mới. Trong đó, sự xuất hiện bất ngờ của Giám đốc sáng tạo Ben Phạm chứng minh mối quan hệ thân thiết của cả hai dù Ben Phạm đã rời công ty. Từ đây, netizen réo gọi Kay Trần khi nam nghệ sĩ từng là "gà cưng" của Sơn Tùng nhưng nay lại dính nghi vấn đã "cạch mặt" nhau.

Sau hơn 2 tháng rời công ty, Kay Trần từng tiết lộ trong buổi showcase ra mắt sản phẩm mới rằng đã mời Sơn Tùng đến dự nhưng "bạn ấy seen chưa trả lời".