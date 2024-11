Kế hoạch tương lai của Marvel không có “Moon Knight”, nghi vấn mùa 2 bị hủy

HHT - Với việc Marvel đang “khoe” các kế hoạch cho những dự án mới bao gồm các series và phim chiếu rạp nhưng lại vắng bóng “Moon Knight” đã khiến các fan đặt nghi vấn có lẽ mùa 2 của phim đã bị hủy.

Những ngày gần đây, Marvel đang “khoe” khá nhiều dự án mới trong tương lai, bao gồm các series và cả phim chiếu rạp. Một số dự án đang đợi chiếu như Fantastic Four; một số dự án chắc chắn sẽ tiến hành như Spider-Man 4, Avengers: Doomsday… Marvel cũng hào hứng chia sẻ về kế hoạch xây dựng “Vũ trụ Scarlet Witch” khi khai thác hai đứa con trai song sinh của Wanda và “hồi sinh” Phù Thủy Đỏ, trước mắt Billy/Wiccan - một trong cặp sinh đôi - đã lộ diện trong Agatha All Along.

Tuy nhiên, trong “bản kế hoạch” ấy của Marvel lại vắng bóng một nhân vật khiến nhiều fan chú ý. Đó là Marc Spector (Oscar Isaac) - anh chàng đa nhân cách, người được một vị thần Ai Cập ban cho sức mạnh lúc thập tử nhất sinh và trở thành siêu anh hùng trong Moon Knight. Mùa 1 Moon Knight lên sóng từ năm 2022 nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì về mùa 2. Điều này khiến nhiều fan nghi ngờ Moon Knight đã bị Marvel cho “xếp kho”.

Gần đây, đạo diễn Mohamed Diab của Moon Knight cho biết không có bất kỳ cuộc đàm phán nào và không có gì đang được thực hiện về Moon Knight mùa 2. Tuy nhiên, Mohamed Diab cũng gieo một tia “hy vọng” khi nói thêm rằng hiện tại không có gì không có nghĩa là mãi mãi sẽ không có gì. Dù vậy, nhiều fan tuy không quá bi quan nhưng cũng không bám vào đó để có cái nhìn quá lạc quan cho số phận của Moon Knight.

So với các dự án siêu anh hùng khác của Marvel, Moon Knight khá khác biệt và nó luôn mang lại cảm giác đó là một thử nghiệm. Có lẽ đó là lý do ngay từ đầu Marvel đã muốn một ngôi sao lớn như Oscar Isaac phải đóng vai chính, như một biện pháp bảo chứng cho series. Một số người xem thích sự độc đáo của Moon Knight, đặc biệt dành nhiều lời khen cho diễn xuất xuất sắc của Oscar Isaac; nhưng cũng có một số lại không quen được với sự độc đáo của bộ phim.

Nhiều người cho rằng số phận của Moon Knight cũng giống với nhiều nhân vật siêu anh hùng khác được Marvel phát triển sau giai đoạn Infinity Saga - giai đoạn gồm 23 bộ phim đầu tiên của MCU. Marvel muốn phát triển họ như dàn nhân vật mới dần thay thế cho thế hệ siêu anh hùng cũ như Iron Man, Captain America, Thor… nhưng kết quả không được như ý. Thêm nữa, với thực tế hiện tại dòng phim siêu anh hùng đang trong giai đoạn thoái trào, doanh thu ảm đạm hơn thời hoàng kim đã khiến Marvel quay trở lại tiếp tục khai thác các nhân vật cũ theo cách này hay cách khác.

Một số bình luận của netizen:

“Tại sao? Moon Knight là một trong những phim đáng xem nhất trong số các series của Marvel mà.”

“Thành thật mà nói, tôi rất muốn Moon Knight trở lại và diễn xuất của Oscar Isaac không bao giờ là nỗi thất vọng, nhưng tôi cân nhắc về Mohamed Diad. Ông ấy không hứng thú lắm với các cảnh hành động và theo tôi đó là một trong những điểm kém hấp dẫn của series này.”

“Vấn đề đáng tức giận nhất của MCU hiện nay là họ giới thiệu rất nhiều nhân vật mới chỉ để chẳng có tương lai nào, thay vào đó liên tục đưa trở lại những nhân vật quen thuộc để tiếp tục “vắt sữa”.”

“Tôi chọn Shang Chi 2 hay mùa thứ hai của Hawkeye, Moon Knight hơn là phải xem một phim nào kiểu Thor: Love and Thunder nữa.”

“Marvel là đồ ngốc nếu bỏ rơi Moon Knight, tương tự với Shang Chi. Tôi cảm thấy họ đã làm hỏng mọi thứ kể từ sau Avengers: Endgame.”

“Tôi đoán Marvel đang cố hoàn thành dự án về Blade trước khi tính xa hơn cho Moon Knight.”

“Có lẽ Marvel nên làm một cuộc đổi mới toàn diện như những gì James Gunn đang làm với DC.”

“Moon Knight xứng đáng có một phim chiếu rạp, với ngân sách lớn hơn cho những cảnh hành động mãn nhãn hơn.”